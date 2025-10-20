Galeria
Dezesseis anos sem Patrick Swayze: cinzas do ator foram espalhadas no rancho onde ele viveu
Patrick Swayze nasceu em 18 de agosto de 1952, em Houston, Texas. Ator carismático, ele também foi cantor, compositor e dançarino. E até hoje tem uma legião de admiradores. Foto: reprodução instagram patrickswayzeofficial
Um dos maiores sucessos de Patrick, "Dirty Dancing" lhe deu a chance de destacar seu talento para a dança. Suas coreografias com a parceira Jennifer Grey entraram para a galeria de clássicos do cinema. Foto: facebook.com/DirtyDancing
O gosto de Patrick pela dança foi por influência da mãe, Patricia Yvonne, apelidada de Patsy, coreógrafa e dançarina. Na foto, Patsy com Patrick e Lisa Niemi (aluna dela, que se casou com Patrick) Foto: reprodução instagram jazzdanceproject
Patrick começou a carreira justamente como dançarino clássico, mas enfrentou problemas por causa de lesões sofridas na juventude ao jogar futebol americano. Então, optou por priorizar a carreira de ator. Foto: reprodução instagram patrickswayzeofficial
Em 1981, atuou na famosa série de TV "M.A.S.H" (1972–1983), no papel de Gary Sturgis. Foto: Twitter @OldTimeHockey99
Um de seus maiores sucessos foi "Ghost: Do Outro Lado da Vida" (1990), filme conta a história de um homem, que, mesmo depois de morto, tenta proteger a amada (interpretada por Demi Moore). Foto: Divulgação filmow.com
Pelo filme, Whoopi Goldberg ganhou Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo papel de Oda Mae Brown e declarou que devia a premiação a Swayze. Ela foi escalada para o filme a pedido do ator. Foto: repordução filme Ghost
Patrick também protagonizou um sucesso ao lado de Keanu Reeves: "Caçadores de Emoções", em 1991. Swayze interpreta Bodhi, um homem místico que vive numa comunidade de surfistas e mostra uma nova visão do mundo a Johnny (vivido por Keanu Reeves), um jovem policial disfarçado. Foto: Divulgação Adoro Cinema
Em julho de 2008, ele celebrou seus 56 anos no set de filmagem da série "The Beast", seu trabalho realizado em pleno tratamento da doença. Na ocasião, o ator disse: "Eu sou um milagre". Foto: Divulgação do site cinema10.com.b
Durante meses, ele recorreu a tratamentos, mas houve metástase, atingindo também o fígado. Em 5 de janeiro de 2009, Swayze falou pela primeira na TV sobre a doença. Dez dias depois, foi internado. Foto: reprodução instagram patrickswayzeofficial
O consumo frequente de bebidas e cigarros por Patrick Swayze dificultou o tratamento e agravou a doença, segundo os médicos. Depois de um período internado, o ator foi para seu rancho no Novo México, onde viveu os últimos momentos. Foto: reprodução/youtube
No livro de memórias "Worth Fighting for: Love, Loss and Moving Forward", a mulher dele, Lisa, contou detalhes dos últimos dias do astro. Foto: divulgação Amazon
Ela revelou que suas últimas palavras para ele foram "Eu te amo", e ele retribuiu com as mesmas palavras. Foto: facebook.com/clubedocavalonacional/
Patrick Swayze morreu em 14 de setembro de 2009. Seu corpo foi cremado e as cinzas espalhadas no rancho. Foto: reprodução instagram patrickswayzeofficial