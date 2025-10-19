Galeria
Os campos de flores mais incríveis do mundo
1. Keukenhof, Holanda - Um dos maiores jardins de flores do mundo, fica em Lisse. Ele é especialmente famoso por suas extensas exibições de tulipas, com milhões de flores durante a primavera. Foto:
Criado em 1949, o parque é aberto ao público geralmente de março a maio, oferecendo não apenas belas paisagens, mas também eventos e exposições relacionadas ao cultivo de flores. Foto: Instagram @planten.holambra
2- Campos de lavand- a da Provença, França - São vastas plantações de lavanda conhecidas por suas deslumbrantes paisagens roxas e aroma característico Foto: Imagem de David Kooijman por Pixabay
3- Fuji Shibazakura, Japão - Fica na região de Fujikawaguchiko, com vastas extensões de shibazakura (flores de musgo rosa) que florescem na primavera, com o Monte Fuji ao fundo. Foto: Instagram @threetulipsandatexan
5- Hitachi Seadide, Japão - Abriga vastas extensões de flores, como as nemófilas e os cosmos, atraindo muitos visitantes, especialmente durante a primavera e o outono. Foto: Reprodução de Instagram
O parque fica na cidade de Hitachi, em Ibaraki, a 150 km ao nordeste de Tóquio. O Parque Hitachi Seaside ocupa cerca de 350 hectares Foto: Reprodução do Facebook Parque Litorâneo Hitachi
6- Campos de girassol da Toscana, Itália - Eles estão localizados em várias cidades da região, como San Gimignano, Volterra e Pienza. Foto: Flickr Matteo Bimonte
São milhões de flores em varios campos cobertos de girassóis que florescem simultaneamente durante a temporada, atraindo visitantes por sua beleza cênica e atmosfera pitoresca. Foto: Divulgação
7- Campos de papoula de Zamora, Espanha - São vastas extensões de flores vermelhas que florescem na primavera, criando paisagens deslumbrantes na região. Foto: Divulgação
Além das papoulas, é comum encontrar flores como margaridas, girassóis e outras plantas silvestres que enriquecem a paisagem. Foto: Imagem de ivabalk por Pixabay
8- Campos de canola em Luoping, China - Essas plantações começaram a se popularizar na década de 1990, quando a canola passou a ser cultivada em larga escala na região. Foto: Imagem de Rodrigo Pignatta por Pixabay
Além da canola, Luoping também abriga outras flores, como margaridas e flores silvestres, mas a canola é a mais emblemática, criando paisagens deslumbrantes durante a floração Foto: Instagram @linhscape
9- Deserto do Atacama, Chile - Tem uma florada excepcional, que ocorre principalmente entre agosto e setembro, após chuvas raras. Foto: Javier Rubilar wikimedia commons
Brotam flores do deserto, cactos, malvas e adesmias. fFores coloridas contrastam com a aridez do deserto, criando um espetáculo visual impressionante. Foto: Flickr Carolina Salaza Coloma
10- Valley Skagit, Estados Unidos - Conhecido por campos especialmente tulipas. O parque começou a se destacar na produção de flores na década de 1980. Foto: Gina/Wikimédia Commons
O Festival de Tulipas de Skagit, que acontece anualmente em abril desde 1984 ajuda a promover essa tradição. Também tem lírios e narcisos. Foto: Flickr Graeme Somerville
11- Bloemen Park de Holambra, Brasil - Inaugurado em 1999, o parque destaca-se por sua diversidade de espécies florais, incluindo tulipas, rosas, lírios, gerânios e muitas outras. Foto: -Divulgação
Frequentemente, são realizados eventos e festivais de flores, especialmente durante a Festa das Flores e da Grama.Oferece workshops e palestras sobre cultivo de flores e jardinagem. Foto: Divulgação