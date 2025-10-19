Galeria
A inebriante beleza das flores que seguem a luz
-
Essas características fundamentam o simbolismo associado à alegria e vitalidade que o girassol representa, tornando-o uma planta apreciada em diversas culturas. Foto: Imagem de Jessica Joh por Pixabay
-
O movimento de seguir o sol é conhecido como heliotropismo. E permite que a planta aproveite ao máximo a luz do sol, que contribui para a fotossíntese e hormônios de crescimento. Foto: Imagem de dewdrop157 por Pixabay
-
O girassol é nativo das Américas e foi domesticado desde cerca de 3.000 anos a.C. por povos indígenas norte-americanos antes de se espalhar por todo o mundo. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
-
Atualmente, o girassol é cultivado em todo o planeta devido às suas diversas aplicações e possui grande importância econômica, ambiental e cultural. Foto: Imagem de Dioptrius por Pixabay
-
-
O néctar presente nas flores atrai polinizadores e é utilizado na produção de mel. Seu potencial como biocombustível tem impulsionado o aumento de áreas cultivadas. Além disso, o girassol também tem aplicações ornamentais em paisagismo. Foto: Imagem de Sabine van Erp por Pixabay
-
O girassol é uma espécie anual, com florada de aproximadamente 20 dias. Ele está pronto para a colheita quando a “flor” seca. Foto: Imagem de Kev por Pixabay
-
Embora os girassóis mais comuns sejam os amarelos com estatura média de 2 metros, há outras variedades com diferentes características de tamanho, cor e formato do caule e das flores. Foto: Imagem de jsjcreationsmm por Pixabay
-
-
Suas sementes são usadas na produção de óleo de girassol, comumente utilizado na culinária, e como fonte de alimento para humanos e outros animais. Foto: Imagem de Natthapat Aphichayananthanakul por Pixabay
-
As sementes de girassol são comestíveis e nutritivas, fazendo parte da dieta humana. Elas podem ser consumidas cruas ou torradas e são uma boa fonte de proteínas, fibras, gorduras, vitaminas e minerais. Foto: Imagem de Uwe T. por Pixabay
-
A partir de suas sementes, também é possível extrair o óleo de girassol, que é comestível e tem alta qualidade nutricional. Foto: Imagem de Prakasit Khuansuwan por Pixabay
-
-
Além disso, o óleo de girassol é excelente para amaciar o cabelo e está técnica já era utilizada pelos índios para esse fim. Também é muito apreciado para massagens corporais. Foto: Imagem de Jesse MacDonough por Pixabay
-
Além de alimento para humanos, as sementes de girassol também são usadas na alimentação de outros animais, como pássaros. Foto: Imagem de Jürgen por Pixabay
-
O girassol também é amplamente usado na alimentação de ruminantes devido ao seu alto teor de fibras e proteínas, seja na forma de farelo ou de silagem. Foto: Imagem de Jen? Szabó por Pixabay
-
-
O girassol é uma planta que consegue se desenvolver na maior parte dos solos destinados à agricultura devido à sua tolerância à seca e menor incidência de pragas e doenças. Foto: Imagem de TWNN por Pixabay
-
A presença de raízes profundas contribui para que a planta consiga explorar mais o solo e absorver mais água e nutrientes. Foto: Imagem de Lynn Greyling por Pixabay
-
Dessa forma, o girassol pode ser cultivado em praticamente todo o território brasileiro. Atualmente, os plantios comerciais se concentram em Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
-
-
No cenário mundial, os maiores produtores de girassol são a Ucrânia, Rússia, União Europeia e Argentina, com vastos e belos campos a perder de vista. Foto: Imagem de summerstock por Pixabay