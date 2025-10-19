Assine
Animais que fazem casulos: conheça os tipos e suas funções na natureza

  • O bicho-da-seda é um inseto domesticado e criado para a produção de seda. Originário da China, habita locais controlados por humanos. Sua expectativa de vida é de cerca de 2 meses.
    O bicho-da-seda é um inseto domesticado e criado para a produção de seda. Originário da China, habita locais controlados por humanos. Sua expectativa de vida é de cerca de 2 meses. Foto: Zivya - wikimedia commons
  • Mariposa Atlas (Attacus atlas) - Suas lagartas produzem um casulo de seda resistente, pendurado em galhos. Dentro dele, ocorre a metamorfose para a fase adulta. O casulo protege contra predadores e condições adversas. Na foto, o inseto saindo do casulo.
    Mariposa Atlas (Attacus atlas) - Suas lagartas produzem um casulo de seda resistente, pendurado em galhos. Dentro dele, ocorre a metamorfose para a fase adulta. O casulo protege contra predadores e condições adversas. Na foto, o inseto saindo do casulo. Foto: Sachin Palkar wikimedia commons
  • A mariposa Atlas é uma das maiores do mundo, com até 30 cm de envergadura. Vive em florestas tropicais do Sudeste Asiático. Seu ciclo de vida dura de 1 a 2 meses
    A mariposa Atlas é uma das maiores do mundo, com até 30 cm de envergadura. Vive em florestas tropicais do Sudeste Asiático. Seu ciclo de vida dura de 1 a 2 meses Foto: Chiara Renso wikimedia commons
  • Taturana (Lonomia obliqua) - Forma um casulo no solo ou em folhas secas antes da fase adulta. O casulo protege contra predadores enquanto a lagarta vira mariposa. Sua seda é resistente e bem camuflada.
    Taturana (Lonomia obliqua) - Forma um casulo no solo ou em folhas secas antes da fase adulta. O casulo protege contra predadores enquanto a lagarta vira mariposa. Sua seda é resistente e bem camuflada. Foto: domínio público
  • É uma mariposa venenosa encontrada no Brasil, especialmente no Sul e Sudeste. As lagartas possuem cerdas urticantes que podem ser letais. Elas têm hábitos gregários, se juntam umas às outras em colônia. Sua vida adulta dura cerca de uma semana.
    É uma mariposa venenosa encontrada no Brasil, especialmente no Sul e Sudeste. As lagartas possuem cerdas urticantes que podem ser letais. Elas têm hábitos gregários, se juntam umas às outras em colônia. Sua vida adulta dura cerca de uma semana. Foto: domínio público
  • Borboleta Monarca (Danaus plexippus) - Forma um casulo esverdeado e dourado na fase de pupa. Esse envoltÃ³rio rÃ­gido protege contra predadores e intempÃ©ries. ApÃ³s dias, a borboleta emerge pronta para voar.
    Borboleta Monarca (Danaus plexippus) - Forma um casulo esverdeado e dourado na fase de pupa. Esse envoltÃ³rio rÃ­gido protege contra predadores e intempÃ©ries. ApÃ³s dias, a borboleta emerge pronta para voar. Foto: divulgaÃ§Ã£o redes sociais Fabiano Ignacio
  • É famosa por suas migrações de milhares de quilômetros entre os EUA e o México. Vive em campos e florestas, alimentando-se de néctar. Sua vida média varia de algumas semanas a 8 meses.
    É famosa por suas migrações de milhares de quilômetros entre os EUA e o México. Vive em campos e florestas, alimentando-se de néctar. Sua vida média varia de algumas semanas a 8 meses. Foto: commons wikimedia
  • Aranha-de-Jardim (Argiope aurantia) - Constrói casulos de seda para seus ovos, fixando-os em folhas ou galhos. Esses casulos protegem os ovos de predadores e do clima. As crias eclodem em semanas, permanecendo abrigadas até a dispersão.
    Aranha-de-Jardim (Argiope aurantia) - Constrói casulos de seda para seus ovos, fixando-os em folhas ou galhos. Esses casulos protegem os ovos de predadores e do clima. As crias eclodem em semanas, permanecendo abrigadas até a dispersão. Foto: Hamon jp - wikimedia commons
  • Essa aranha é comum na América do Norte e América do Sul. Vive em jardins e campos, construindo teias elaboradas. Sua expectativa de vida é de cerca de um ano.
    Essa aranha é comum na América do Norte e América do Sul. Vive em jardins e campos, construindo teias elaboradas. Sua expectativa de vida é de cerca de um ano. Foto: VijghenPh wikimedia commons
  • Bicho-pau (Clonopsis gallica) - Constrói pequenos casulos subterrâneos para seus ovos. O casulo protege contra predadores e variações climáticas. Os filhotes emergem após meses, parecendo miniaturas dos adultos.
    Bicho-pau (Clonopsis gallica) - Constrói pequenos casulos subterrâneos para seus ovos. O casulo protege contra predadores e variações climáticas. Os filhotes emergem após meses, parecendo miniaturas dos adultos. Foto: Drägüs wikimedia commons
  • O bicho-pau é um inseto mimético que imita galhos para se camuflar. Vive em florestas e matas tropicais ao redor do mundo. Pode viver de 1 a 3 anos.
    O bicho-pau é um inseto mimético que imita galhos para se camuflar. Vive em florestas e matas tropicais ao redor do mundo. Pode viver de 1 a 3 anos. Foto: Frank Vassen wikimedia commons
  • É um molusco terrestre de grande porte, chegando a 20 cm de comprimento. Originário da África, se espalhou pelo mundo como praga. Vive entre 3 e 5 anos
    É um molusco terrestre de grande porte, chegando a 20 cm de comprimento. Originário da África, se espalhou pelo mundo como praga. Vive entre 3 e 5 anos Foto: Ahoerstemeier wikimedia commons
  • Lagarta do Mandruvá (Erinnyis ello) - Faz um casulo subterrâneo com terra e seda. O casulo protege a pupa até a emergência da mariposa. Esse processo pode durar semanas ou meses.
    Lagarta do Mandruvá (Erinnyis ello) - Faz um casulo subterrâneo com terra e seda. O casulo protege a pupa até a emergência da mariposa. Esse processo pode durar semanas ou meses. Foto: José Roberto Peruca wikimedia commons
  • É uma mariposa comum na América do Sul e Central. Suas lagartas são grandes e se alimentam de plantas diversas. Sua vida adulta dura poucas semanas.
    É uma mariposa comum na América do Sul e Central. Suas lagartas são grandes e se alimentam de plantas diversas. Sua vida adulta dura poucas semanas. Foto: Didier Descouens wikimedia commons
  • Besouro-Heremita (Osmoderma eremita) - Faz um casulo de madeira triturada dentro de troncos ocos. O casulo protege a larva enquanto ocorre a metamorfose. Esse processo pode levar até três anos.
    Besouro-Heremita (Osmoderma eremita) - Faz um casulo de madeira triturada dentro de troncos ocos. O casulo protege a larva enquanto ocorre a metamorfose. Esse processo pode levar até três anos. Foto: Magne Flåten - wikimedia commons
  • É um besouro raro que vive em florestas antigas da Europa. Alimenta-se de madeira em decomposição. Pode viver até 5 anos.
    É um besouro raro que vive em florestas antigas da Europa. Alimenta-se de madeira em decomposição. Pode viver até 5 anos. Foto: domínio público
  • Alguns animais produzem casulos como forma de proteção durante seu desenvolvimento ou em momentos críticos do ciclo de vida. Os casulos podem ser feitos de seda, folhas ou secreções corporais e servem para abrigar larvas, pupas ou até mesmo adultos em hibernação
    Alguns animais produzem casulos como forma de proteção durante seu desenvolvimento ou em momentos críticos do ciclo de vida. Os casulos podem ser feitos de seda, folhas ou secreções corporais e servem para abrigar larvas, pupas ou até mesmo adultos em hibernação Foto: Monalisa Arikawa wikimedia commons
