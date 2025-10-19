Galeria
Pra quem não viu: Declaração de Antônio Cícero antes de morrer lançou luz sobre o Ateísmo
Marina se referia ao fato de que o irmão escolheu morrer e buscou o suicídio assistido em 23/10/ 2024, aos 79 anos, na Suíça. O gesto chamou atenção para a questão da religiosidade - ou da falta dela - como fator capaz de influenciar decisões sobre vida ou morte. A atitude do poeta e compositor - um dos mais talentosos e respeitados do país - teve grande repercussão. Foto: Reprodução do Youtube
Afinal, ao decidir que queria morrer por estar sofrendo com o Mal de Alzheimer, Cícero lançou o argumento numa carta: "Como sou ateu desde a adolescência, tenho consciência de que quem decide se minha vida vale a pena ou não sou eu mesmo". Foto: Reprodução do Youtube
Recentemente, o ex-presidente do Uruguai, José 'Pepe' Mujica, declarou que não acreditava em Deus, mas esperava 'estar errado'. Afinal, ele sabia que morreria, já que o câncer havia avançado em seu organismo. Mujica morreu em 13 de maio, aos 89 anos. Foto: Flickr Casa de América
Por todo o mundo, a maioria das pessoas tem alguma religião. Ou, pelo menos fé em Deus mesmo sem seguir linha doutrinária. Mas alguns famosos, assim como Antônio Cícero e Pepe Mujica, não acreditam em Deus. Foto: pixabay
Morgan Freeman - O ator americano é ferrenho defensor da Ciência e diz que não aceita o conceito religioso de paraíso após a morte. Freeman afirma que começou a formar sua opinião sobre religião aos 13 anos . Foto: Reprodução Instagram
Curiosamente, Morgan Freeman interpretou Deus no filme "Todo Poderoso", em 2003, ao lado de Jim Carrey. Mas a vida real é ateu. Foto: Divulgação
Daniel Radcliffe - O ator britânico - que cresceu no cinema como Harry Potter e segue uma carreira prolífica - foi criado numa família de judeus e cristãos. Ressalta que respeita os religiosos, mas é ateu e se sente bem assim. Foto: Reprodução/Instagram
Brad Pitt - O ator americano diz que pensar se Deus existe ou não é inútil, pois só saberemos ao morrer. Ele diz que não acredita, mas também não rejeita a ideia. É 20% ateu e 80% agnóstico (nem crê nem desacredita). Foto: reprodução / instagram
Malu Mader - A atriz carioca diz que não crê em Deus e que, ao dizer "vá com Deus" às pessoas, isso é símbolo do desejo de coisas boas, não fé religiosa. Foto: reprodução instagram
Alinne Moraes - A atriz paulista diz que acredita nela mesma ("Sou escrava da minha própria criação") e que não gosta da cobrança que muitos religiosos fazem sobre os ateus. Foto: Reprodução/@alinnemoraes
Bill Gates- O magnata americano, fundador da Microsoft, declarou que as pessoas sentem necessidade de criar mitos para ter fé. Mas ele não crê na existência de Deus. Foto: Divulgação
Camila Pitanga - A atriz carioca considera Deus uma ficção e diz que, quando diz "Ai, meu Deus", isso ocorre porque as expressões religiosas estão enraizadas na cultura brasileira. Não devem ser levadas ao pé da letra. Foto: - Reprodução Instagram
Javier Bardem - O ator espanhol, casado com a atriz Pelélope Cruz (um dos casais mais badalados do cinema) fez até uma brincadeira: disse que não acredita em Deus, mas acredita em Al Pacino (o ator americano do "Poderoso Chefão"). Foto: Chistians Astund/GreenPeace
Mel Lisboa - A atria gaúcha, famosa pela minissérie "Presença de Anitta" (que inspirou o nome artístico da cantora Anitta), não acredita em Deus e afirma isso sem qualquer problema. Foto: Renan Katayama - wiki commons
Juca Kfouri - O jornalista esportivo paulista não acredita em Deus e, já em 2009, reclamava de jogadores que agradecem a Deus pelos gols. De lá pra cá, isso aumentou muito. Juca acha errado misturar religião e esporte. Foto: Silvio Tanaka wiki commons
Ian McKellen - O ator britânico, famoso por viver Gandalf em "Senhor dos Anéis" e Magneto em "X-Men", disse que arranca as páginas da Bíblia que condena os gays, sempre que encontra o livro nos hotéis. Foto: Reprodução Instagram
Chico Buarque - O cantor e compositor carioca, criado em família católica, estudou em colégio de padres. Mas, com o tempo, mudou. "Eu simplesmente perdi a fé. Mas não faço disso uma bandeira", diz. Foto: @chicobuarque
Lima Duarte - O ator mineiro comentou, numa palestra numa livraria, que não crê em Deus, mas, ao contrário do escritor português José Saramago, não ironiza os personagens religiosos. Foto: Youtube/ Persona
Caetano Veloso - O cantor e compositor baiano se diz ateu, mas conta que aceita bem a opção dos filhos pela religião evangélica. Foto: Wiener Staatsoper - Flickr
Antônio Fagundes - O ator carioca diz que é agnóstico. Não acredita em Deus, mas prefere não recusar completamente a ideia de sua existência. Ele diz que não pensa em Deus. Foto: Youtube/Roda Viva
Tony Bellotto - O músico paulista critica o fanatismo religioso e diz: "Sou ateu, mas não encho o saco de ninguém com isso. Não vejo tanta diferença em crer ou não em deus (com d minúsculo, como dizia Jose Saramago)". Foto: Agência Brasil Fernando Frazão wiki commons
Danton Mello - O ator e dublador mineiro sempre disse que não precisa de religião para praticar o bem, pois tem seus valores morais. Foto: Reprodução Instagram
Hugh Laurie - O ator britânico, famoso por "Dr House", foi criado em família presbiteriana, mas, quando adulto, declarou-se ateu. Foto: Reprodução Youtube
Vera Holtz - A atriz paulista, que chegou a pensar em ser freira, não crê mais em Deus. Ela diz que gostava de acompanhar os rituais religiosos por causa da beleza teatral que eles têm. Ela considera esse universo sedutor. Foto: TV Brasil wiki commons
Jorge Furtado - O cineasta gaúcho é ateu e critica o fanatismo: "A maioria das pessoas que conheço - e a maioria das que amo - acredita em Deus. Tudo bem, desde que não queiram impor sua fé". Foto: Braswiki wiki commons
Emma Thompson - A atriz britânica não apenas não acredita em Deus como também rejeita os livros sagrados. Segundo Emma, eles são opressivos, ofendem as pessoas e causam medo. Foto: Reprodução Youtube
Gregório Duvivier - O ator e apresentador carioca acha que as pessoas deveriam respeitar mais os ateus. Ele diz que, para muitas pessoas, se você não crê em Deus tem o demônio no corpo. Foto: Reprodução Instagram
Nando Reis - O cantor paulista diz que é evolucionista. Para ele, é hipocrisia a atitude de quem diz acreditar em Deus e faz um monte de coisas erradas. Foto: Reprodução Instagram
Julianne Moore - A atriz americana foi questionada sobre o que Deus lhe diria se ela chegasse ao Paraíso. Ela respondeu: "Deus me diria 'Bem, acho que você estava errada. Eu existo'" Foto: Reprodução Instagram
Dráuzio Varella - O médico paulista diz que quem acredita numa religião é uma espécie de ateu para os seguidores da outra. Então, todos - com ou sem fé - devem ser igualmente respeitados. Foto: Reprodução Instagram
Deborah Evelyn - A atriz carioca diz que fé é algo que a pessoa tem ou não tem. Simples assim. E ela diz que não tem. Foto: Reprodução Instagram
John Malkovich - O ator americano diz que acredita em evidências e não consegue ter qualquer evidência da existência de Deus. Foto: Reprodução Youtube
Jack Nicholson - O ator americano já disse que não acredita em Deus, mas sente "inveja de quem tem fé". Foto: Reprodução youtube
Keira Knightley - A atriz e modelo britânica, popular por "Piratas do Caribe", diz que até gostaria de acreditar em Deus - e se esforça para isso - mas não adianta. Foto: Tony Shek wiki commons