Pra quem não viu: Declaração de Antônio Cícero antes de morrer lançou luz sobre o Ateísmo

Marina se referia ao fato de que o irmão escolheu morrer e buscou o suicídio assistido em 23/10/ 2024, aos 79 anos, na Suíça. O gesto chamou atenção para a questão da religiosidade - ou da falta dela - como fator capaz de influenciar decisões sobre vida ou morte. A atitude do poeta e compositor - um dos mais talentosos e respeitados do país - teve grande repercussão. Foto: Reprodução do Youtube