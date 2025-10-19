Galeria
Hábitos dos brasileiros que surpreendem e até assustam os gringos
Costume brasileiro: Escovar os dentes após o almoço - No Brasil é comum você levar a sua escova e creme para escovar os dentes após o almoço. Porém, como em muitos países essa refeição é um lanche rápido, eles acabam escovando apenas quando acordam e quando vão dormir. Foto: Youtube/ Bianca Peres ASMR
Costume brasileiro: Tomar vários banhos no mesmo dia - Com certeza você conhece alguém que toma mais de um banho por dia. Esse hábito é muito comum em solo nacional, mas algo muito raro em países da Europa ou nos Estados Unidos. Foto: Youtube/ Lumienergy
Costume brasileiro: Usar sunga na praia - Em muitos países ao redor do mundo a sunga é usada por praticantes de natação e por crianças. Já no Brasil, não é raro você encontrar homens adultos indo pra praia assim, ainda mais se for na cidade do Rio de Janeiro. Foto: Youtube/ Joel Guy
Costume brasileiro: Lixeira do lado do vaso sanitário - Sim, os gringos estranham muito ter uma lixeira do lado do vaso. Isso acontece porque em outros países o sistema de encanamento e de tratamento de esgoto é de boa qualidade e já é feito para receber o papel higiênico usado. Aqui, isso não acontece. Foto: Reprodução Youtube
Costume brasileiro: Atrasar para os compromissos - Quantas vezes você já não foi em uma festa ou reunião de amigos que começava, por exemplo, às 20 horas e as primeiras pessoas começaram a chegar às 21, 21h30...? Pois é, aqui isso é algo comum, porém em outros países isso é encarado como falta de respeito e desorganização. Foto: Aron Visuals/Unsplash
Costume brasileiro: Não dar o troco correto - Cada vez mais o uso de moedas no Brasil é algo raro de se ver e isso agrava um dos pontos que os estrangeiros mais estranham aqui: não dar o troco correto. Em muitos países é natural e obrigatório que o estabelecimento devolva exatamente o necessário. Aqui no Brasil muitas vezes abrimos mão de centavos e até mesmo aceitamos uma bala como troco. Foto: steve buissine pixabay
Costume brasileiro: Comer um pedaço de pizza com garfo - Se você for nos Estados Unidos e vir alguém comendo uma pizza com garfo e faca, tire uma foto pois isso é uma baita raridade! Isso porque lá e em outros países a pizza é comida com a mão, muitas vezes na calçada, sendo uma comida barata e rápida de ingerir. Foto: Youtube/ Pizzas e Receitas do Chef José Carlos
Costume brasileiro: Enterro logo após a morte - Em muitos países ao redor do mundo o enterro acontece apenas dias depois da morte de alguém, para que seja feita a autópsia e e homenagens póstumas. Aqui o mais comum é enterrar um dia depois do falecimento. Foto: Divulgação
Costume brasileiro: Não dar gorjeta - No Brasil não é comum dar uma gorjeta diretamente ao garçom. Aqui o mais comum é você pagar os 10% de serviço sugeridos pelo estabelecimento. Já em outros países, o mais natural é dar gorjetas a garçons, taxistas e entregadores. Foto: Divulgação
Costume brasileiro: Férias longas e muitos feriados - O Brasil é um dos países em que as empresas e estabelecimentos dão mais férias aos seus funcionários, chegando a 30 dias ou mais. Porém, em países asiáticos, por exemplo, o mais comum é tirar menos de 15 dias ou até mesmo uma única semana! Foto: Instagram/ @Igorrickli
