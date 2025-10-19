Galeria
Graciosas, mas mortais: conheça plantas carnívoras
Para quem quer se livrar de insetos dentro de casa, elas podem ser uma opção para o cultivo. Foto: Imagem de Jürgen por Pixabay
As plantas carnívoras têm como habitat natural locais que apresentam solos pobres e encharcados, como é o caso dos brejos. Costumam ser plantas pequenas, com poucos centímetros de altura, não ultrapassando 15 cm. Foto: Imagem de Sean Gentle por Pixabay
Em um processo de evolução, as plantas carnívoras se adaptaram para utilizar o próprio sistema digestivo para se alimentar de insetos. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
De acordo com o tipo de armadilha utilizada para capturar a presa, as plantas carnívoras podem ser de três tipos: jaula, sucção ou folhas colantes. Foto: Imagem de NoName_13 por Pixabay
O Brasil é considerado o segundo país com mais variedade de espécies de plantas carnívoras, ficando atrás somente da Austrália. Foto: Imagem de naokivin1978 por Pixabay
Existem fósseis de plantas carnívoras que viveram há cerca de 65 milhões de anos, acreditando-se que essas espécies surgiram na época dos dinossauros. Foto: Imagem de Kati Köhler por Pixabay
Em todo o mundo, somente a Antártida não apresenta espécies de plantas carnívoras. Foto: Siggy Nowak por Pixabay
Veja agora as principais plantas carnívoras do mundo. Foto: Imagem de Brian Diehm por Pixabay
DIONEIA - Apelidada de Vênus papa-mosca, é nativa dos pântanos dos Estados Unidos. Foto: Noah Elhardt - Wikimédia Commons
Tem cerca de 10 cm de altura e as folhas são em formato de armadilha que se fecha quando a presa pousa na planta. Tem espinhos e cria uma espécie de jaula para o consumo do inseto que não consegue escapar. Foto: Imagem de Jemma Liggett por Pixabay
DROSERA - Muito comum na América do Sul, é largamente encontrada no bioma da Mata Atlântica. Foto: Imagem de Robert Balog por Pixabay
Tem várias folhas de 3,5 cm de comprimento com sementes que liberam uma substância pegajosa. O inseto gruda e a folha solta substâncias gástricas para a digestão. Foto: NoahElhardt - Wikimédia Commons
NEPENTHES - Nativa do Bornéo, perto da Malásia, se desenvolve em locais quentes e úmidos. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Ela é do tipo sucção, pois tem formato semelhante a uma jarra para acumular néctar que atrai a presa. Após a captura, ela solta enzimas para a digestão. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
SARRACENIA - Natural do norte do Estados Unidos e do Canadá, também se distribui na parte norte da América do Sul . Existem vários tipos de Srarracenia, com folhas de 10 a 30 cm de comprimento. Foto: Helge Vindenes - Flickr
Em forma de jarra, exala um odor que, para as pessoas, pode ser desagradável. Surgem no início da primavera. Foto: Julie Tew - Flickr
UTRICULARIA - É uma espécie aquática ou semi-aquática nativa da Ásia e da Europa. Hiberna durante o inverno para resistir ao frio. Foto: Wayne Washam - Flickr
Essa planta atinge bastante profundidade. Desenvolveu um sistema de armadilhas com válvulas conseguindo pegar e digerir de uma só vez uma grande quantidade de pequenos seres aquáticos (larvas e microcrustáceos). Foto: Theo Groen - Flickr
DROSOPHYLLUM LUSITANICUM - Encontrada em Portugal, sudoeste da Espanha e norte de Marrocos. Gosta de climas mais secos. Foto: Carsten Niehaus - Wikimédia Commons
Tem caules grossos, curtos e as folhas se desenrolam por meio de uma roseta central, cobertas por glândulas com substância pegajosa que permite capturar e digerir as presas (insetos). Foto: Javier martin - Wikimédia Commons
DARLINGTONIA CALIFORNICA - É conhecida como "planta-cobra" por causa do formato. Foto: Mike Wang - Flickr
Captura os insetos por meio do buraco no qual os mesmos entram e seguidamente são envolvidos por uma secreção viscosa e imobilizadora. Foto: NoahElhardt - Wikimédia Commons
Se você quer ter uma planta carnívora para evitar insetos em casa, veja como cuidar. Foto: Bing Gallery - Flickr
Recrie da maneira mais fiel possível o habitat natural da planta carnívora; Foto: Imagem de Piotr Zakrzewski por Pixabay
Faça uma combinação de musgo, areia e pó de xaxim para plantá-la. Foto: Imagem de MarcosJH por Pixabay
Deixe a planta perto da janela para que pegue sol e atraia os insetos. Foto: Imagem de tngmarketing35 por Pixabay