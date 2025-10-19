Assine
Opções de peixe para receber bem e turbinar a saúde

  • De água doce ou salgada, mais gorduroso ou mais magro, há diversos tipos de peixes que beneficiam a saúde do corpo e podem ser preparados de maneiras diferentes. Tanto em comemorações como no dia a dia.
  • Para aproveitar todos os nutrientes e sabores, é necessário variar o consumo de acordo com as necessidades individuais.
  • Veja os principais peixes consumíveis, seus benefícios para a saúde e como incorporá-los em uma rotina alimentar saudável e equilibrada.
  • O peixe é considerado um alimento essencial em uma dieta balanceada, principalmente por ser rico em proteínas e nutrientes, como a vitamina B, por exemplo.
  • Além disso, o peixe também tem menos gordura saturada e menos colesterol do que a carne vermelha. Mas é preciso se atentar aos tipos. A começar pelos mais famosos de água doce.
  • A tilápia ainda é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, que ajudam a controlar o sistema nervoso, e potássio, que ajuda a regular a pressão arterial.
  • Panga: Esse peixe costuma ser ótimo para crianças por conta de seu sabor e textura leves.
  • Além disso, o panga já é vendido sem espinhas e pode ser preparado de diversas formas diferentes. Confira agora alguns peixes de água salgada!
  • Salmão: Frequentemente encontrado em águas frias de nações nórdicas, o salmão é um verdadeiro tesouro repleto de ômega 3 e outros lipídios.
  • O salmão é um peixe mais calórico do que a maioria, por isso é importante consumi-lo com moderação. Para aproveitar todos os seus benefícios, é preciso adotar uma dieta equilibrada.
  • Atum: O consumo do atum em lata requer atenção. Por ter muito sódio e mercúrio em sua composição, é necessário consumir com moderação e sempre lavar muito bem antes de servir.
  • Por outro lado, o atum é uma ótima fonte de minerais, proteínas, ômega 3 e vitaminas que fazem bem para o corpo.
  • Sardinha: Assim como o atum, a sardinha é outro tipo de peixe muito conhecido pela sua versão em lata. As recomendações para lavar bem também valem aqui.
  • Merluza: Por ser mais magro e sem espinhas, o filé de Merluza é um dos peixes mais procurados pelos consumidores brasileiros.
  • Esse peixe costuma combinar muito bem com limão e também conta com ômega 3, que traz diversos benefícios para a saúde.
  • Cação: Rico em em ômega 3, vitamina B e potássio, esse é um peixe costumeiramente encontrado em moquecas baianas.
  • O sabor do cação também costuma ser acentuado e com uma textura bem macia.
  • Bacalhau: Muito consumido na Páscoa e no Natal no Brasil, o bacalhau costuma ir bem com batatas e legumes.
  • Além disso, o bacalhau é um ótimo peixe para quem quer reequilibrar o colesterol e melhorar a saúde cardiovascular.
  • É possível obter benefícios para a saúde por meio do consumo equilibrado de várias espécies de peixes, tanto de água doce quanto de água salgada.
  • Para quem procura por peixes sem espinhas, ideal para crianças por exemplo, as principais sugestões são: Tilápia, Cação, Merluza e Linguado.
  • Outra dica importante é que, para que os peixes sejam consumidos de uma forma mais saudável, opte por fazê-los assados, cozidos, grelhados ou cozidos no limão. Bom apetite!
