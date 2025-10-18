Madri vibra com pontos turísticos que deslumbram os visitantes

Museu Sorolla - Dedicado ao pintor espanhol Joaquín Sorolla, este museu está localizado na antiga casa do artista e foi inaugurado em 1932. A coleção inclui muitas de suas obras de arte mais famosas, bem como móveis e objetos pessoais, oferecendo uma visão de sua vida e obra. Foto: Emilio J. Rodríguez Posada/Wikimedia Commons