Cidade japonesa é potência na produção de óculos
Sabae, que está a menos de quatro horas de trem da capital Tóquio, é responsável pela fabricação de parte expressiva dos óculos comercializados no país asiático. Os dados foram publicados por reportagem da CNN Brasil a partir de informações do governo da cidade japonesa. Foto: Flickr Norickr
A produção de óculos é um orgulho da cidade, a ponto de haver muitas referências a isso nas ruas de Sabae e existe até um festival temático. Foto: Reprodução de vídeo NHK World
Há também um museu, o Megane (“Museu dos Óculos”), que conta a história das armações e as etapas de fabricação, além de promover exposições e eventos em relação ao tema. Foto: Opqr/Wikimédia Commons
O museu oferece oficinas para aprendizes da fabricação dos pares de óculos ou para aqueles que querem fazer as suas próprias armações. Foto: - Indiana jo/Wikimédia Commons
São mais de uma centena de empresas em Sabae dedicadas à produção dos óculos que circulam pelo território japonês. Foto: Reprodução de vídeo NHK World
Em 1905, artesãos especializados no ofício foram convidados pelo governo de Sabae a dar aulas para os trabalhadores da agricultura da região. Assim começou a história da ligação entre a cidade e a fabricação de óculos. Foto: Reprodução de vídeo CNN
Mesmo com a tecnologia avançada, os óculos fabricados em Sabae ainda contam com a colaboração fundamental de mestres artesãos locais, que dominam o ofício. Foto: Reprodução de vídeo CNN
O Japão é um país que dá grande valor ao saber acumulado, tanto que muitas cidades, assim como Sabae, distinguem-se pela especialização em determinadas artes. Foto: Reprodução de vídeo CNN
Em entrevista à CNN, o designer de armações Takeski Yamae contou que da projeção até a finalização de óculos demanda dele até um ano de trabalho. Foto: Reprodução de vídeo CNN
O ofício é tão detalhado e laborioso que há artesãos voltados a somente uma habilidade do fabrico de óculos, como o polimento ou a inserção de almofadas nasais. Foto: Reprodução de vídeo CNN
A província de Fukui, onde está Sabae, tem hoje pouco mais de 90% do mercado de aros para óculos do Japão Foto: Reprodução de vídeo NHK World
Fukui localiza-se na região de Hokuriku, que é composta por outras três províncias: Toyama, Niigata, Ishikawa. Foto: - Flickr Kara Scherer
A província em que está Sabae situa-se na ilha de Honshu, na região de Chubu, no centro da costa do Mar do Japão. Foto: Reprodução de vídeo NHK World
A região, cercada por montanhas, é considerada uma das mais afastadas do Japão. Museus e templos são edifícios característicos dessas localidades. Foto: Reprodução de vídeo NHK World
Entre as atrações turísticas da província de Fukui está o Museu dos Dinossauros, o mais importante do Japão em paleontologia e considerado um dos mais completos do mundo com essa temática. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
Com quatro andares, o Museu dos Dinossauros possui réplicas e fósseis dos antigos habitantes da Terra e setores interativos. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
A província ainda conta com o Castelo Maruoka, na cidade homônima. Ele é considerado a mais antiga construção do tipo no Japão. Foto: baku13/Wikimedia Commons