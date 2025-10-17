Galeria
Celebridades que já falaram mal do Brasil ou dos brasileiros
-
Robin Williams — O comediante causou polêmica ao brincar no programa de David Letterman que o Rio foi escolhido para as Olimpíadas de 2016 porque “mandou 50 strippers e meio quilo de cocaína”. A piada foi considerada ofensiva e teve má repercussão entre os brasileiros. Foto: Youtube/Top10mais
-
Taylor Lautner — Em entrevista a David Letterman, em 2010, o ator comentou sobre sua vinda ao Brasil para divulgar A Saga Crepúsculo: Lua Nova em 2009. Ele criticou a “agressividade” das fãs brasileiras, dizendo que foi surpreendido por mulheres que o agarravam no aeroporto. Foto: Reprodução/@taylorlautner
-
Jamie Foxx — Durante entrevista coletiva no Rio de Janeiro para divulgar o filme Rio, o ator brincou dizendo que só conhecia o Brasil por “sites que não posso dizer o nome”, em alusão a conteúdos adultos. A piada foi vista como de mau gosto e gerou desconforto entre jornalistas brasileiros presentes. Foto: Reprodução/@iamjamiefoxx
-
Sylvester Stallone — Em 2010, o ator fez uma piada durante a Comic-Con dizendo que no Brasil “você pode explodir tudo e eles ainda agradecem”. A fala gerou revolta, e Stallone precisou se desculpar publicamente, dizendo que tentou fazer humor, mas foi mal interpretado. Foto: Reprodução/@allstallone
-
-
Tyler James Williams — Conhecido e adorado no Brasil pela série Todo Mundo Odeia o Chris, o ator se irritou com a enxurrada de comentários em português em seu Instagram. Incomodado com o assédio virtual, chegou a ameaçar bloquear os brasileiros que insistissem nas postagens. Foto: Reprodução/@willtylerjames
-
Chris Rock — Em 2014, durante entrevista a Jimmy Fallon, o comediante ironizou o Brasil ao dizer que o país “é conhecido apenas pelo traseiro”, mostrando desdém pela Copa do Mundo realizada aqui. A declaração foi vista como desrespeitosa, gerando forte repercussão negativa entre os brasileiros. Foto: Reprodução/@chrisrock
-
Hope Solo — A goleira da seleção dos Estados Unidos irritou os brasileiros ao postar uma foto mascarada e com um kit “anti-Zika” antes das Olimpíadas de 2016. A atitude foi vista como desrespeitosa, e, em campo, a torcida respondeu gritando “ziiiika” cada vez que ela tocava na bola Foto: Reprodução/@hopesolo
-
-
Russell Crowe — Durante sua passagem pelo Brasil para divulgar o filme Noé, o ator concedeu entrevista ao Fantástico e fez críticas duras ao país. Ele reclamou da infraestrutura, citando problemas nos aeroportos, nas ruas e no trânsito brasileiro. Foto: Reprodução/@russellcrowe
-
O DJ do rapper 50 Cent irritou os brasileiros ao afirmar que era melhor fazer camisinhas porque o Brasil era conhecido pelas mulheres e aids. 50 Cent tentou consertar e amenizar a situação: "Às vezes há um mal entendido e os americanos só pensam no Brasil como um lugar de lindas mulheres. Isso é visível, porque as mulheres são bonitas, mas tenho certeza de que há muito mais para a gente focar e fazer por aqui", disse. Foto: Reprodução/@50cent
-
Lewis Hamilton — O piloto britânico criticou o governo brasileiro por causa da destruição da Amazônia, dizendo que era “triste ver” o desmatamento avançando. Suas declarações dividiram opiniões, sendo elogiado por ambientalistas e criticado por nacionalistas. Foto: Reprodução/@lewishamilton
-
-
Lea DeLaria — A atriz de Orange Is the New Black reclamou dos aeroportos brasileiros, comparando-os a “uma partida brutal de futebol americano”. A declaração foi vista como uma crítica à infraestrutura, mas gerou desconforto entre fãs. Foto: Reprodução/@realleadelaria
-
Madonna — Durante um show, a cantora se irritou com fãs falando português e disparou: “Não estou no Brasil ainda, então parem de falar português aqui”. A frase foi interpretada como arrogância e causou reação negativa nas redes sociais. Foto: Youtube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
-
Claudia Leitte â?? Em entrevista Ã RÃ¡dio TransamÃ©rica, a cantora comparou brasileiros e norte-americanos, dizendo que o povo do Brasil Ã© â??mal educadoâ?. Ela afirmou que, em um furacÃ£o nos EUA, todos agiam com calma, mas que no Brasil â??um passaria por cima do outro, porque a gente nÃ£o tem instruÃ§Ã£oâ?. Foto: ReproduÃ§Ã£o/@claudialeitte
-
-
Ed Motta — Já chamou o público brasileiro de “gente simplória” e afirmou que o Brasil é uma “terra ignorante”, ao reclamar de pedidos para cantar em português nos shows Foto: divulgação/Jorge Bispo
-
Diogo Mainardi — Referiu-se ao povo do Nordeste como “retrógrado” e “bovino". "Uma região atrasada, pouco educada, que tem grande dificuldade para se modernizar na linguagem. A imprensa livre só existe da metade do Brasil para baixo", disse. Foto: Reprodução Instagram
-
Marcelo Madureira — Em artigos e declarações, já afirmou que há uma “ditadura da maioria absoluta” no Brasil, com dificuldade para conviver com o que “não é consenso”. Foto: Instagram/@madureira
-