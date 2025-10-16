Galeria
Paisagem imponente: as maiores montanhas do Brasil
10º - Pico dos Três Estados – Serra da Mantiqueira/MG-RJ-SP - Altitude de 2.665 metros. Foto: Divulgação/Parque Estadual dos Três Picos
Marcando a divisa entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, a trilha é considerada uma das mais difíceis do país, só pode ser acessada de abril até agosto, com guia especializado. Foto: Flickr/Freela Comunicação
9º - Pedra do Sino de Itatiaia - Serra da Mantiqueira/MG - Altitude: 2.670 metros. Foto: Divulgação/icmbio.gov.br
O nome se dá pelo fato de ter formas redondas que lembram um sino sobre o planalto. As trilhas têm alto grau de dificuldade para os aventureiros. Foto: Gilcimar Soares Liberato/Wikimédia Commons
8º - Morro do Couto - Serra das Prateleiras/RJ - Altitude: 2.680 metros. Foto: Flickr/Augusto08
A montanha, no Parque Nacional de Itatiaia, tem uma trilha de 6 km. Apesar do terreno acidentado, a caminhada é fácil. Foto: nando_bomfim/Wikimédia Commons
7º - Monte Roraima - Serra de Pacaraima/RR - Altitude: 2.734 metros. Foto: Divulgação
Desbravar essa montanha, na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, não é uma aventura fácil, mas a experiência prévia em trilhas não é obrigatória, apenas desejável. Foto: Divulgação
6º - Pico do Cristal - Serra do Caparaó/MG - Altitude: 2.769 metros. Foto: Flickr/ER's Eyes
A montanha, no Parque Nacional do Caparaó, é mais alta das que ficam apenas dentro de Minas Gerais (já que as demais fazem divisa com outros estados). A trilha até o pico é desafiadora, com 8 km de extensão. Foto: Pedro Perales Ramalho/Wikimédia Commons
5º - Pico das Agulhas Negras - Serra do Itatiaia/MG-RJ - Altitude: 2.790 metros. Foto: Flickr/Fred Schinke
Atingindo temperaturas negativas no inverno, destaca-se no Parque Nacional de Itatiaia. Visível de outros cumes, a trilha é bem sinalizada e, para chegar à base do pico, são cerca de 1,3 km. Foto: Flickr/Faulstich
A subida leva dois dias, com trechos de 8 km cada, em uma trilha árdua com terreno acidentado, desnível de 1.400m e temperaturas muito baixas. A trilha atravessa partes de Minas Gerais e São Paulo. Foto: Flickr/Guto Machado
3º - Pico da Bandeira - Serra do Caparaó/ES-MG - Altitude: 2.892 metros Foto: Gov. Est. Espírito Santo / www.es.gov.br
O pico, mais alto do Sudeste, está localizado na parte mais fria da região, chegando a -10ºC. A distância média saindo do Espírito Santo é de 5 km, com desnível de 650m; já de Minas, são 6,3 km com variação de 900m de nível. Foto: Flickr/crystiamkelle
2º - Pico 31 de Março - Serra do Imeri/AM - Altitude: 2.974 metros. Foto: Divulgação
Esse pico faz fronteira com a Venezuela. A trilha, desafiadora, é pela mata, e exige autorização prévia da FUNAI, pois está em território indígena, protegido por leis de preservação brasileiras. Foto: Divulgação
1º - Pico da Neblina - Serra do Imeri/AM - Altitude: 2.995 metros. Foto: Flickr/edgarfagundes
O ponto mais alto do Brasil, na frongteira com a Venezuela, recebe esse nome devido à frequente presença de neblina no pico, o que contribui para um espetáculo da natureza. Foto: Divulgação/Paulo Rezende FAB
