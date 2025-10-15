Galeria
Beleza nativa das Ilhas Cagarras é revelada em novo guia ilustrado
-
Fruto de mais de uma década de estudos dos especialistas Massimo Bovini e Luiz Berri, o guia reúne 15 espécies vegetais de destaque nas Ilhas Cagarras. Oferece ao público, ainda, uma visão detalhada da biodiversidade local. Há 15 anos, o arquipélago é reconhecido como Área de Preservação Ambiental. Foto: Divulgação/Edson Faria Jr
-
O guia combina rigor científico com linguagem acessível, tornando o conteúdo compreensível para diversos públicos. Além das informações sobre as espécies, inclui ilustrações botânicas que podem ser coloridas. A proposta é unir educação ambiental e engajamento cultural. Foto: Ilhas Cagarras - Diivulgação
-
A apenas 5 quilômetros da Praia de Ipanema, o Monumento Natural das Ilhas Cagarras reúne quatro ilhas principais, duas ilhotas e uma área marinha protegida. Esse conjunto forma um importante refúgio ecológico da Mata Atlântica em ambiente insular. É considerado um dos pilares da conservação costeira no Rio. Foto: Divulgação/Projeto Ilhas do Rio
-
Em 2025, o Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras completou 15 anos.. Desde 2010, aliás, o local é uma das 340 Unidades de Conservação (UC) Federais do Instituto Chico Mendes (ICMBio). Foto: Divulgação/Projeto Ilhas do Rio
-
-
Visível da orla de Ipanema, o arquipélago tem como objetivo proteger remanescentes da Mata Atlântica insular, espécies marinhas e aves nativas. Foto: Qaramazov on en.wikipedia
-
O arquipélago é formado pelas ilhas Cagarra, Comprida, Palmas e Redonda, além das ilhotas Filhote da Cagarra e Filhote da Redonda. Foto: Divulgação/ICMBio
-
-
-
O arquipélago é formado pelas ilhas Cagarra, Comprida, Palmas e Redonda, além das ilhotas Filhote da Cagarra e Filhote da Redonda. Foto: Reprodução/TV Globo
-
A Ilha Redonda, a mais conhecida do arquipélago, chama atenção por seu formato. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Ao redor de cada ilha há uma faixa marinha protegida de dez metros, totalizando uma área de 91,23 hectares. Foto: Wikimedia Commons/Rafael Rabello de Barros
-
-
-
Em reconhecimento à sua biodiversidade, o local foi classificado como um "Hope Spot" ("ponto de esperança") pela Mission Blue Alliance, um tratado internacional de conservação marinha. Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
-
-
Apesar de desabitadas, as Ilhas Cagarras atraem pesquisadores, mergulhadores e turistas interessados em ecoturismo. Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
-
Lá, é possível observar aves, como atobás e fragatas, que utilizam o arquipélago como área de reprodução. Foto: Divulgação/Projeto Ilhas do Rio
-
-
O nome "Cagarras", inclusive vem das aves marinhas que costumam sobrevoar a região e deixar seus excrementos nas rochas, dando um aspecto esbranquiçado às ilhas. Foto: Flickr - Marinelson Almeida - Traveling through Brazil
-
-
-
As águas ao redor são ricas em vida marinha, com presença de tartarugas, golfinhos e uma grande variedade de peixes. Foto: Divulgação/Projeto Ilhas do Rio
-
Para celebrar, o lugar ganhou uma embarcação própria — uma lancha inflável com cabine e capacidade para 13 pessoas — que será utilizada para ações de gestão, fiscalização e ampliação da presença institucional na área. Foto: Divulgação/ICMBio
-
-
Além de seu valor ecológico, as Ilhas Cagarras possuem um grande apelo visual, formando parte do cenário natural da cidade do Rio de Janeiro. Foto: Flickr - Gabeira 43
-
As ilhas são visíveis de pontos turísticos famosos como o Pão de Açúcar e o Forte de Copacabana. Foto: Wikimedia Commons/Donatas Dabravolskas
-
-
-
-
-
-
-
-
"Essa é uma data muito simbólica para nós. Estamos prestes a alcançar nossa maioridade no mundo da conservação marinha", celebrou Tatiana Ribeiro chefe da unidade da Mission Blue Alliance. Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
-
-
-
-
-
-
