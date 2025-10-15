Beleza nativa das Ilhas Cagarras é revelada em novo guia ilustrado

Fruto de mais de uma década de estudos dos especialistas Massimo Bovini e Luiz Berri, o guia reúne 15 espécies vegetais de destaque nas Ilhas Cagarras. Oferece ao público, ainda, uma visão detalhada da biodiversidade local. Há 15 anos, o arquipélago é reconhecido como Área de Preservação Ambiental. Foto: Divulgação/Edson Faria Jr