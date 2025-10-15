Galeria
Cópia de Fernando Fernandes e a emoção de ‘voltar a andar’: “Arrepiou”
Durante uma participação no programa Domingão com Huck, ele disse ter se emocionado ao sentir os pés tocarem o chão, mesmo sem sensibilidade nas pernas. Foto: Reprodução/TV Globo
"Admito que menosprezei o aparelho, achei que fosse mais do mesmo, mas, não. Eu não tenho sensibilidade nas pernas, mas senti os meus pés em contato com o chão... Isso me arrepiou", descreveu. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
O momento em que "caminha" com o exoesqueleto foi registrado e publicado nas redes sociais. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
"Andar já não fazia parte dos meus planos há muito tempo e deixou de ser prioridade desde que descobri um mundo de uma nova forma, com rodas e asas e isso me completa!", escreveu. Foto: Reprodução/TV Globo
Fernando sofreu um acidente de carro em 2009 que o fez perder os movimentos da cintura para baixo. Foto: Reprodução @fernandolife
Após o reality, Fernando precisou se reinventar e decidiu se tornar paratleta. Foto: Reprodução @fernandolife
No Canal Off, apresentou o "Além dos Limites", em 2018. Foto: Reprodução/Instagram
Ainda na Globo, comandou o reality "No Limite", de 2022 a 2023, tornando-se o primeiro cadeirante a comandar um programa desse gênero no Brasil. Foto: Divulgação/Globo
Em 2023, Fernandes foi um dos participantes do "The Masked Singer Brasil", vestido de circo. Foto: Reprodução/TV Globo
Na vida pessoal, Fernando já namorou a atriz Danielle Winits, assim que saiu do BBB. Segundo ele, o romance não engatou por causa do assédio dos paparazzi. Foto: Divulgação
Ele tambÃ©m se relacionou brevemente com a austrÃaca Viktoria Schwarz, campeÃ£ mundial de canoagem, e foi casado por trÃªs anos com a tambÃ©m modelo LaÃs Oliveira. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
No fim de julho, Fernando acrescentou mais uma façanha à sua trajetória: participou de duas das etapas mais difíceis do Rally dos Sertões 2025, percorrendo 948 km entre a Bahia e Pernambuco. Foto: Reprodução @fernandolife
Ele pilotou um Veículo Utilitário de Tarefa (UTV) adaptado ao lado do navegador Fábio Machado, acelerando e freando com a mão esquerda e controlando o volante com a direita. Foto: Reprodução @fernandolife
Para o desafio, o ex-BBB se preparou com treinos de musculação e ciclismo, reforçando tanto a resistência física quanto o preparo mental. Foto: Reprodução @fernandolife
Apesar das dificuldades tÃ©cnicas e da exaustÃ£o, Fernando destacou o aprendizado e a emoÃ§Ã£o de participar da competiÃ§Ã£o e revelou o desejo de correr todas as etapas na prÃ³xima ediÃ§Ã£o. Foto: FÃ¡bio Rocha/TV Globo
Conhecido por buscar experiências radicais, Fernando já sobrevoou o vulcão Pacaya, cruzou o deserto do Saara em handbike e explorou regiões extremas da Islândia. Foto: Montagem/Reproduc?a?o Instagram/TV Globo
