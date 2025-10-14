Empresa australiana desenvolve robô que imprime casa de 200 m² em menos de 24 horas

Assine
  • O robô Charlotte, criado pela startup australiana Crest Robotics em colaboração com a Earthbuilt Technology, é capaz de imprimir em 3D uma casa de 200 m² em apenas um dia!
    O robô Charlotte, criado pela startup australiana Crest Robotics em colaboração com a Earthbuilt Technology, é capaz de imprimir em 3D uma casa de 200 m² em apenas um dia! Foto: Reprodução/Instagram
  • A eficiência do robô é comparável ao trabalho de cerca de 100 pedreiros.
    A eficiência do robô é comparável ao trabalho de cerca de 100 pedreiros. Foto: Divulgação/Crest Robotics
  • O processo inovador utiliza um material de construção sustentável criado pela Earthbuilt, que mistura areia, vidro reciclado e tijolos triturados.
    O processo inovador utiliza um material de construção sustentável criado pela Earthbuilt, que mistura areia, vidro reciclado e tijolos triturados. Foto: Divulgação/Crest Robotics
  • Charlotte deposita esse composto em camadas contínuas através de um método chamado de extrusão.
    Charlotte deposita esse composto em camadas contínuas através de um método chamado de extrusão. Foto: Reprodução/YouTube
  • Isso elimina etapas manuais tradicionais, como a montagem de formas e armações, permitindo a construção integral em um único fluxo.
    Isso elimina etapas manuais tradicionais, como a montagem de formas e armações, permitindo a construção integral em um único fluxo. Foto: Freepik/evening_tao
  • Ainda em fase de testes, o projeto já teve um protótipo em escala reduzida apresentado ao público.
    Ainda em fase de testes, o projeto já teve um protótipo em escala reduzida apresentado ao público. Foto: Reprodução
  • As empresas esperam que, no futuro, a tecnologia possa ajudar a reduzir o déficit habitacional em vários países do mundo.
    As empresas esperam que, no futuro, a tecnologia possa ajudar a reduzir o déficit habitacional em vários países do mundo. Foto: Ev/Unsplash
  • Espera-se até mesmo que o
    Espera-se até mesmo que o "Charlotte" possa contribuir em missões espaciais, como a edificação de bases na Lua. Foto: Divulgação/Crest Robotics
  • As casas produzidas pelo robô se destacam por serem mais econômicas, rápidas de erguer e resistentes a enchentes e incêndios.
    As casas produzidas pelo robô se destacam por serem mais econômicas, rápidas de erguer e resistentes a enchentes e incêndios. Foto: Michael Bader/Unsplash
  • Além disso, se os materiais forem obtidos localmente, o processo ainda pode diminuir significativamente as emissões de carbono oriundas das fases da construção.
    Além disso, se os materiais forem obtidos localmente, o processo ainda pode diminuir significativamente as emissões de carbono oriundas das fases da construção. Foto: Freepik/jannoon028
  • Por enquanto, o robô se limita a projetos menos complexos e não é ideal para todos os climas ou terrenos.
    Por enquanto, o robô se limita a projetos menos complexos e não é ideal para todos os climas ou terrenos. Foto: Divulgação/Crest Robotics
  • A ideia é que o Charlotte possa ser uma alternativa de alto potencial para enfrentar a falta de mão de obra, os atrasos comuns nas obras e a crise global de moradia.
    A ideia é que o Charlotte possa ser uma alternativa de alto potencial para enfrentar a falta de mão de obra, os atrasos comuns nas obras e a crise global de moradia. Foto: Reprodução
  • Recentemente, especialistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT) afirmaram que o avanço da Inteligência Artificial e da Robótica podem revolucionar a forma como tarefas básicas são feitas.
    Recentemente, especialistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT) afirmaram que o avanço da Inteligência Artificial e da Robótica podem revolucionar a forma como tarefas básicas são feitas. Foto: Domínio Público
  • Entre as razões está o barateamento dos hardwares, o que torna as pesquisas mais acessíveis.
    Entre as razões está o barateamento dos hardwares, o que torna as pesquisas mais acessíveis. Foto: reprodução @clonerobotics
  • Outro motivo apontado pelos especialistas é o desenvolvimento de “cérebros robóticos” baseados em IA, capazes de aprender com o ambiente.
    Outro motivo apontado pelos especialistas é o desenvolvimento de “cérebros robóticos” baseados em IA, capazes de aprender com o ambiente. Foto: Pixabay
  • Por fim, eles apontam a disponibilidade de grandes bancos de dados compartilhados, que aceleram o aprendizado das máquinas.
    Por fim, eles apontam a disponibilidade de grandes bancos de dados compartilhados, que aceleram o aprendizado das máquinas. Foto: Imagem Freepik
  • Parcerias como a do Google DeepMind com diversos laboratórios já resultaram em robôs capazes de demonstrar mais de 500 habilidades diferentes.
    Parcerias como a do Google DeepMind com diversos laboratórios já resultaram em robôs capazes de demonstrar mais de 500 habilidades diferentes. Foto: Possessed Photography/Unsplash
  • Para o MIT, esses avanços indicam que a humanidade está próxima do que eles chamaram de “momento ChatGPT da Robótica”.
    Para o MIT, esses avanços indicam que a humanidade está próxima do que eles chamaram de “momento ChatGPT da Robótica”. Foto: sujin soman/Pixabay
