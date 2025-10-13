Galeria
Fagner celebra 76 anos e se prepara para show no Festival Estilo Brasil
Além de Fagner, artistas como Martinho da Vila, Caetano Veloso, Tim Bernardes, Paralamas do Sucesso e Dado Villa Lobos, Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds também irão se apresentar no Festival. Foto: Reprodução do Instagram @fagneraimundo
Ícone da Música Popular Brasileira, o experiente artista se mantém em intensa atividade criativa após mais de cinco décadas de uma trajetória marcante, que conquistou uma legião de fãs. Foto: Reprodução do Instagram @mpb_bossa_
Após um hiato de 10 anos desde o último álbum solo de inéditas, intitulado de “Pássaro Urbano”, de 2014, o artista lançou recentemente “Além desse futuro”. Um disco que pretende focar em sentimentos, como o amor e a resiliência. Foto: José Cruz/ABr - Agência Brasil/Wikimédia Commons
O cantor nasceu em Orós, no Ceará, e foi criado em um ambiente musical vibrante, influenciado por sua família. Seu pai tinha origem libanesa e cantava canções árabes, assim como passou ao filho o gosto pelas serestas nordestinas. Foto: Reprodução do Instagram @mpb_bossa_
A carreira musical de Raimundo Fagner começou ainda criança, aos seis anos, quando ganhou um concurso infantil na rádio local ao cantar uma música para o Dia das Mães. Foto: Divulgação
Ao longo de sua formação musical, ele teve como referências grandes nomes da música brasileira, como Luiz Gonzaga, Orlando Silva e Nelson Gonçalves, além da música libanesa ouvida em casa. Foto: - Reprodução do Instagram @mpb_bossa_
Na adolescência, formou grupos musicais vocais e instrumentais e começou a compor suas próprias canções. Venceu, em 1968, o IV Festival de Música Popular do Ceará com a música "Nada Sou", em parceria com Marcus Francisco. Foto: Reprodução do Instagram @mpb_bossa_
Chegou a se matricular no curso de arquitetura na Universidade de Brasília, mas abandonou a faculdade para se dedicar integralmente à música. Foto: Divulgação
O lado profissional decolou em 1971, em Brasília, ao vencer o festival da Ceub com a música "Mucuripe", em parceria com Belchior. Elis Regina gravou a canção no ano seguinte, o que consagrou Fagner como compositor e impulsionou sua carreira. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Em 1973, lançou seu primeiro álbum, "Manera Fru Fru, Manera", que se tornou um sucesso e trouxe duas canções clássicas: "Mucuripe" e "Canteiros". Foto: Reprodução do Instagram @fagneraimundo
O cantor fez, em 1973, a trilha sonora do filme "Joana, a Francesa", que o levou à França, onde teve aulas de violão flamenco e canto. De volta ao Brasil, gravou, em 1975, seu segundo álbum de estúdio, intitulado "Ave Noturna", que foi lançado pela gravadora Continental. Foto: Reprodução do Instagram @fagneraimundo
Fagner, então, teve uma de suas canções na trilha sonora de uma novela. Foi com "Beco dos Baleiros", de Petrúcio Maia e Brandão, na obra "Ovelha Negra" da TV Tupi. Ainda pela gravadora Continental, gravou um compacto simples ao lado de Ney Matogrosso. Foto: Reprodução do Instagram @mpb_bossa_
Assim, seu terceiro disco, lançado pela gravadora CBS, foi um sucesso em vendas, com 40 mil exemplares na primeira semana. Já o quarto, intitulado "Orós", de 1977, teve arranjos e direção musical de Hermeto Pascoal. Foto: Reprodução do Instagram @fagneraimundo
Ao assinar com a CBS, Fagner exigiu ser contratado também como produtor. Assim, ele ajudou a lançar vários nomes do Nordeste brasileiro, incluindo Zé Ramalho, Elba Ramalho, Amelinha e o próprio Robertinho de Recife. Foto: Reprodução do Instagram @fagneraimundo
Os álbuns mais marcantes do artista nos anos 80 incluem "Eternas Ondas", de 1980, "Traduzir-se", de 1981, "Fagner", de 1982, e "Romance no Deserto", de 1987. Esses discos solidificaram sua carreira, com sucessos como "Canção Brasileira", "Borbulhas de Amor" e "Deslizes". Foto: Reprodução do Instagram @fagneraimundo
Nos anos 90, lançou obras como "Pedras Que Cantam", em 1991, com sucessos como a faixa-título e "Borbulhas de Amor", assim como "Teral", de 1997, que incluía a regravação de "Espumas ao Vento" e outras canções como a que dá nome ao álbum. Foto: Reprodução do Instagram @fagneraimundo
Fagner emplacou diversos sucessos em novelas, como "Pedras que Cantam" em Pedra sobre Pedra, "Noturno", na obra Coração Alado, e "Amor Escondido" em Tieta. Foto: Reprodução do Instagram @fagneraimundo
Em 2003, lançou o álbum de estúdio e o DVD ao vivo Raimundo Fagner & Zeca Baleiro, que rendeu sucessos como "Dezembros" e "Palavras e Silêncios". Foto: Reprodução do Flickr Renata Araujo
Ao longo de mais de cinquenta anos de carreira, Fagner gravou mais de 40 discos e 20 coletâneas, misturando elementos do romance com o swing nordestino, além de lançar sucessos como "Asa Partida", "Corda de Aço" e "Borbulhas de Amor". Foto: Divulgação
Mesmo com o sucesso nacional e internacional, Fagner sempre manteve forte ligação com suas raízes, residindo em Fortaleza, Ceará, sua cidade natal. Foto: Reprodução do Flickr InterFagner
O cantor Ã© conhecido por suas parcerias musicais, tanto com outros artistas quanto com poetas e compositores, como Belchior, Vinicius de Moraes, Ferreira Gullar e Chico Buarque. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @fagneraimundo
O artista traz a fusão da música nordestina com a MPB, o uso de arranjos criativos e alta qualidade poética, assim como a diversidade de gêneros: baião, rock, folk e pop. Foto: Reprodução do Instagram @fagnerraimundo
Fagner é casado com Bárbara Lemos, e juntos eles têm um filho chamado Luca. Ele também tem outro filho, Henrique, que é jogador de futebol, já atuou nas categorias de base do Corinthians e atualmente defende as cores do Cruzeiro. Foto: TV Brasil/Wikimédia Commons