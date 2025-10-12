Galeria
Como estão 12 atores que brilharam na infância
Jacob Tremblay em "O Quarto de Jack" (2015): Com apenas 9 anos, Tremblay entregou uma performance emocionante e encantou o público como Jack, uma criança criada em cativeiro. Foto: - Divulgação
Depois do sucesso repentino, Tremblay não conseguiu emplacar outros papéis tão marcantes. Atuou em filmes como "Extraordinário" (2017), "Doutor Sono" (2019) e "Cold Copy" (2023 - foto) Foto: Divulgação
Anna Paquin em "O Piano" (1993): Com apenas 11 anos, Paquin venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua performance intensa como Flora, filha de uma mulher muda na Nova Zelândia do século 19. Seu talento precoce surpreendeu a crítica e o público. Foto: Divulgação
Após "O Piano", Paquin continuou atuando, mas seu maior sucesso foi em uma série de TV: "True Blood" (2008–2014). Também viveu a mutante Vampira, na franquia "X-Men". Foto: Divulgação
Haley Joel Osment em "O Sexto Sentido" (1999): Osment entregou uma atuação marcante e madura com apenas 11 anos e ficou eternamente marcado pela fala "I see dead people" ("Eu vejo gente morta"). Foto: - Divulgação
Após o sucesso precoce, participou de "A.I. – Inteligência Artificial" (2001), mas sua carreira desacelerou na adolescência. Mais recentemente, apareceu na série "The Boys" (2019-) e no filme "Pisque Duas Vezes" (2024). Foto: Divulgação
Macaulay Culkin em "Esqueceram de Mim" (1990): Interpretando o carismático Kevin McCallister quando tinha 10 anos, Culkin se tornou um ícone pop mundial. Seu timing cômico e carisma fizeram do filme um clássico natalino. Foto: Divulgação
Após o auge nos anos 1990, Culkin teve dificuldades com a fama e se afastou do cinema por anos. Recentemente, apareceu na 10ª temporada de "American Horror Story". Foto: Instagram @culkamania
Kirsten Dunst em "Entrevista com o Vampiro" (1994): Com apenas 12 anos, Dunst roubou a cena como Claudia, a jovem vampira amaldiçoada com a imortalidade. Na ocasião, contracenou com Brad Pitt e Tom Cruise. Foto: - Divulgação
Dunst consolidou uma carreira de sucesso com filmes como "Homem-Aranha" (2002), "Maria Antonieta" (2006) e "Melancolia" (2011). Em 2024, estrelou "Guerra Civil" ao lado do brasileiro Wagner Moura. Foto: Divulgação
Linda Blair em "O Exorcista" (1973): Com 14 anos, atriz chocou o mundo como Regan, uma menina possuída por um demônio. Sua performance aterrorizante lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Foto: Divulgação
Após "O Exorcista", Linda Blair teve dificuldades para se livrar do estigma do papel. Atuou pouco depois dos anos 1980, dedicando-se ao ativismo pelos direitos dos animais. Em 2023, voltou à franquia que lhe revelou em "O Exorcista: O Devoto". Foto: Divulgação
Jodie Foster em "Taxi Driver" (1976): Com apenas 13 anos, Foster interpretou uma adolescente que saía com homens em troca de dinheiro, em uma performance chocante e corajosa. Ali, a atriz consolidou sua reputação de talento prodígio. Foto: Divulgação
Foster se tornou uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood, vencendo dois Oscars: por "Acusados" (1988) e "O Silêncio dos Inocentes" (1991). Em 2024, foi indicada novamente por "Nyad" e brilhou na 4ª temporada de "True Detective". Foto: Divulgação
Saoirse Ronan em "Desejo e Reparação" (2007): Aos 13 anos, Ronan foi indicada ao Oscar por seu papel como Briony, uma jovem escritora cuja mentira muda o destino de duas vidas. Foto: - Divulgação
Ronan virou uma das atrizes mais prestigiadas de sua geração, com nada menos do mais três indicações ao Oscar: por "Brooklyn" (2015), "Lady Bird: A Hora de Voar" (2017) e "Adoráveis Mulheres" (2019). Foto: reprodução
Christian Bale em "Império do Sol" (1987): Então com 13 anos, Bale impressionou como Jim, um menino britânico em um campo de prisioneiros na Segunda Guerra. A atuação foi elogiada por Steven Spielberg, diretor do filme. Foto: Divulgação
Bale transformou-se em um dos maiores atores do cinema, com papéis icônicos em "O Grande Truque" (2006), "Batman: O Cavaleiro das Trevas" (2008), "O Vencedor" (2010) — pelo qual ganhou o Oscar — e "Vice" (2018). Foto: reprodução
Drew Barrymore em "E.T.: O Extraterrestre" (1982): Barrymore tinha apenas 7 anos quando conquistou o público como Gertie neste que se tornou um clássico da história do cinema. Foto: Divulgação
Barrymore superou problemas com drogas e deu a volta por cima, estrelando sucessos como "Donnie Darko" (2001) e "Como se Fosse a Primeira Vez" (2004). Desde 2020, apresenta o "The Drew Barrymore Show". Foto: Divulgação
Abigail Breslin em "Pequena Miss Sunshine" (2006): Com apenas 10 anos, Breslin foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante depois de interpretar Olive, uma garota sonhadora em uma família disfuncional. Foto: Divulgação
Ela continuou atuando em filmes como "Zumbilândia" (2009) e "Chamada de Emergência" (2013), apesar de não ter tido o mesmo brilho de quando era criança. Foto: Divulgação
Millie Bobby Brown em "Stranger Things" (2016-2025): Aos 12 anos, Brown explodiu na cultura pop como Eleven, uma menina com poderes telecinéticos. Virou uma estrela instantânea! Foto: Divulgação
Depois, Bobby Brown atuou em filmes como "Enola Holmes" (2020, 2022) e o blockbuster "Godzilla vs. Kong" (2021). Se tornou empresária, dona da marca Florence by Mills, e é considerada uma das atrizes mais influentes da atualidade. Foto: Divulgação