Como estão 12 atores que brilharam na infância

  • Jacob Tremblay em
    Jacob Tremblay em "O Quarto de Jack" (2015): Com apenas 9 anos, Tremblay entregou uma performance emocionante e encantou o público como Jack, uma criança criada em cativeiro. Foto: - Divulgação
  • Depois do sucesso repentino, Tremblay não conseguiu emplacar outros papéis tão marcantes. Atuou em filmes como
    Depois do sucesso repentino, Tremblay não conseguiu emplacar outros papéis tão marcantes. Atuou em filmes como "Extraordinário" (2017), "Doutor Sono" (2019) e "Cold Copy" (2023 - foto) Foto: Divulgação
  • Anna Paquin em
    Anna Paquin em "O Piano" (1993): Com apenas 11 anos, Paquin venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua performance intensa como Flora, filha de uma mulher muda na Nova Zelândia do século 19. Seu talento precoce surpreendeu a crítica e o público. Foto: Divulgação
  • Após
    Após "O Piano", Paquin continuou atuando, mas seu maior sucesso foi em uma série de TV: "True Blood" (2008–2014). Também viveu a mutante Vampira, na franquia "X-Men". Foto: Divulgação
  • Haley Joel Osment em
    Haley Joel Osment em "O Sexto Sentido" (1999): Osment entregou uma atuação marcante e madura com apenas 11 anos e ficou eternamente marcado pela fala "I see dead people" ("Eu vejo gente morta"). Foto: - Divulgação
  • Após o sucesso precoce, participou de
    Após o sucesso precoce, participou de "A.I. – Inteligência Artificial" (2001), mas sua carreira desacelerou na adolescência. Mais recentemente, apareceu na série "The Boys" (2019-) e no filme "Pisque Duas Vezes" (2024). Foto: Divulgação
  • Macaulay Culkin em
    Macaulay Culkin em "Esqueceram de Mim" (1990): Interpretando o carismático Kevin McCallister quando tinha 10 anos, Culkin se tornou um ícone pop mundial. Seu timing cômico e carisma fizeram do filme um clássico natalino. Foto: Divulgação
  • Após o auge nos anos 1990, Culkin teve dificuldades com a fama e se afastou do cinema por anos. Recentemente, apareceu na 10ª temporada de
    Após o auge nos anos 1990, Culkin teve dificuldades com a fama e se afastou do cinema por anos. Recentemente, apareceu na 10ª temporada de "American Horror Story". Foto: Instagram @culkamania
  • Kirsten Dunst em
    Kirsten Dunst em "Entrevista com o Vampiro" (1994): Com apenas 12 anos, Dunst roubou a cena como Claudia, a jovem vampira amaldiçoada com a imortalidade. Na ocasião, contracenou com Brad Pitt e Tom Cruise. Foto: - Divulgação
  • Dunst consolidou uma carreira de sucesso com filmes como
    Dunst consolidou uma carreira de sucesso com filmes como "Homem-Aranha" (2002), "Maria Antonieta" (2006) e "Melancolia" (2011). Em 2024, estrelou "Guerra Civil" ao lado do brasileiro Wagner Moura. Foto: Divulgação
  • Linda Blair em
    Linda Blair em "O Exorcista" (1973): Com 14 anos, atriz chocou o mundo como Regan, uma menina possuída por um demônio. Sua performance aterrorizante lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Foto: Divulgação
  • Após
    Após "O Exorcista", Linda Blair teve dificuldades para se livrar do estigma do papel. Atuou pouco depois dos anos 1980, dedicando-se ao ativismo pelos direitos dos animais. Em 2023, voltou à franquia que lhe revelou em "O Exorcista: O Devoto". Foto: Divulgação
  • Jodie Foster em
    Jodie Foster em "Taxi Driver" (1976): Com apenas 13 anos, Foster interpretou uma adolescente que saía com homens em troca de dinheiro, em uma performance chocante e corajosa. Ali, a atriz consolidou sua reputação de talento prodígio. Foto: Divulgação
  • Foster se tornou uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood, vencendo dois Oscars: por
    Foster se tornou uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood, vencendo dois Oscars: por "Acusados" (1988) e "O Silêncio dos Inocentes" (1991). Em 2024, foi indicada novamente por "Nyad" e brilhou na 4ª temporada de "True Detective". Foto: Divulgação
  • Saoirse Ronan em
    Saoirse Ronan em "Desejo e Reparação" (2007): Aos 13 anos, Ronan foi indicada ao Oscar por seu papel como Briony, uma jovem escritora cuja mentira muda o destino de duas vidas. Foto: - Divulgação
  • Ronan virou uma das atrizes mais prestigiadas de sua geração, com nada menos do mais três indicações ao Oscar: por
    Ronan virou uma das atrizes mais prestigiadas de sua geração, com nada menos do mais três indicações ao Oscar: por "Brooklyn" (2015), "Lady Bird: A Hora de Voar" (2017) e "Adoráveis Mulheres" (2019). Foto: reprodução
  • Christian Bale em
    Christian Bale em "Império do Sol" (1987): Então com 13 anos, Bale impressionou como Jim, um menino britânico em um campo de prisioneiros na Segunda Guerra. A atuação foi elogiada por Steven Spielberg, diretor do filme. Foto: Divulgação
  • Bale transformou-se em um dos maiores atores do cinema, com papéis icônicos em
    Bale transformou-se em um dos maiores atores do cinema, com papéis icônicos em "O Grande Truque" (2006), "Batman: O Cavaleiro das Trevas" (2008), "O Vencedor" (2010) — pelo qual ganhou o Oscar — e "Vice" (2018). Foto: reprodução
  • Drew Barrymore em
    Drew Barrymore em "E.T.: O Extraterrestre" (1982): Barrymore tinha apenas 7 anos quando conquistou o público como Gertie neste que se tornou um clássico da história do cinema. Foto: Divulgação
  • Barrymore superou problemas com drogas e deu a volta por cima, estrelando sucessos como
    Barrymore superou problemas com drogas e deu a volta por cima, estrelando sucessos como "Donnie Darko" (2001) e "Como se Fosse a Primeira Vez" (2004). Desde 2020, apresenta o "The Drew Barrymore Show". Foto: Divulgação
  • Abigail Breslin em
    Abigail Breslin em "Pequena Miss Sunshine" (2006): Com apenas 10 anos, Breslin foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante depois de interpretar Olive, uma garota sonhadora em uma família disfuncional. Foto: Divulgação
  • Ela continuou atuando em filmes como
    Ela continuou atuando em filmes como "Zumbilândia" (2009) e "Chamada de Emergência" (2013), apesar de não ter tido o mesmo brilho de quando era criança. Foto: Divulgação
  • Millie Bobby Brown em
    Millie Bobby Brown em "Stranger Things" (2016-2025): Aos 12 anos, Brown explodiu na cultura pop como Eleven, uma menina com poderes telecinéticos. Virou uma estrela instantânea! Foto: Divulgação
  • Depois, Bobby Brown atuou em filmes como
    Depois, Bobby Brown atuou em filmes como "Enola Holmes" (2020, 2022) e o blockbuster "Godzilla vs. Kong" (2021). Se tornou empresária, dona da marca Florence by Mills, e é considerada uma das atrizes mais influentes da atualidade. Foto: Divulgação
