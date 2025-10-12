Assine
Casa ‘influencer’ nos EUA ‘bomba’ e acumula mais de 300 mil seguidores

  • Ela fica no Colorado, estado situado no oeste dos Estados Unidos e conhecido por suas paisagens montanhosas.
    Ela fica no Colorado, estado situado no oeste dos Estados Unidos e conhecido por suas paisagens montanhosas. Foto: Thomas Morse/Unsplash
  • Criada pela artista e designer Arianna Danielson, a residência segue os princípios das chamadas
    Criada pela artista e designer Arianna Danielson, a residência segue os princípios das chamadas "Earthships", sendo construída com barro e materiais naturais. Foto: Reprodução/Instagram
  • A casa fica parcialmente enterrada e conta com uma grande fachada de vidro que permite climatização natural.
    A casa fica parcialmente enterrada e conta com uma grande fachada de vidro que permite climatização natural. Foto: Reprodução/Instagram
  • A moradia gera sua própria energia a partir do sol, vento e chuva, e regula a temperatura interna sem depender de redes públicas.
    A moradia gera sua própria energia a partir do sol, vento e chuva, e regula a temperatura interna sem depender de redes públicas. Foto: Divulgação
  • Nas redes, a casa — que antes estava abandonada — encanta o público com sua estética acolhedora e sustentável.
    Nas redes, a casa — que antes estava abandonada — encanta o público com sua estética acolhedora e sustentável. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
  • Segundo Arianna, a decoração valoriza o reaproveitamento e o trabalho manual, refletindo os valores da terra e da simplicidade.
    Segundo Arianna, a decoração valoriza o reaproveitamento e o trabalho manual, refletindo os valores da terra e da simplicidade. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
  • "[...] Quase tudo que temos em nosso lar é usado ou comprado em lojas de segunda mão. Todas as obras de arte fizemos nós mesmos, e fomos construindo esta casa peça por peça", explicou ela. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
  • Atualmente, a casa também está disponível para ser alugada pelo Airbnb, atraindo visitantes interessados em experiências ecológicas e autossuficientes.
    Atualmente, a casa também está disponível para ser alugada pelo Airbnb, atraindo visitantes interessados em experiências ecológicas e autossuficientes. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
  • As estadias ajudam o casal a manter o imóvel e compartilhar seu estilo de vida sustentável.
    As estadias ajudam o casal a manter o imóvel e compartilhar seu estilo de vida sustentável. Foto: Reprodução/Instagram
  • Um aspecto que fascina os seguidores nas redes é que a casa muda de visual de acordo com as estações.
    Um aspecto que fascina os seguidores nas redes é que a casa muda de visual de acordo com as estações. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
  • “De vez em quando, eu movo as coisas de lugar, principalmente de acordo com a estação. Por ser uma casa passiva com captação solar, a luz muda constantemente ao longo do ano
    “De vez em quando, eu movo as coisas de lugar, principalmente de acordo com a estação. Por ser uma casa passiva com captação solar, a luz muda constantemente ao longo do ano", explicou. Foto: Reprodução/Instagram
  • Arianna e seu parceiro não precisam fazer nada para o funcionamento sustentável da casa, pois tudo é automatizado.
    Arianna e seu parceiro não precisam fazer nada para o funcionamento sustentável da casa, pois tudo é automatizado. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
  • A única preocupação dos donos é diminuir o uso de aparelhos como máquina de lavar, secadora e lava-louças.
    A única preocupação dos donos é diminuir o uso de aparelhos como máquina de lavar, secadora e lava-louças. Foto: Reprodução/Instagram
  • Eles decidiram reformar a casa porque ela estava abandonada por meses e em um estado avançado de deterioração.
    Eles decidiram reformar a casa porque ela estava abandonada por meses e em um estado avançado de deterioração. Foto: Reprodução/Instagram
  • "É uma moradia que exige muito cuidado, e investimos imenso trabalho nesses últimos anos para levá-la ao estado em que se encontra agora”, relembrou. Foto: Reprodução/Instagram
  • A designer afirma que muitas pessoas descobriram o conceito de Earthship através de suas publicações.
    A designer afirma que muitas pessoas descobriram o conceito de Earthship através de suas publicações. Foto: Reprodução/Instagram
  • Pessoas que alugaram a casa pelo Airbnb já realizaram aniversários e até casamentos no local.
    Pessoas que alugaram a casa pelo Airbnb já realizaram aniversários e até casamentos no local. Foto: Reprodução/Instagram
  • "Temos um livro de visitas e leio todas as histórias. Compartilhar esta casa com outros se tornou uma das maiores alegrias inesperadas da minha vida”, ressaltou Arianna. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
