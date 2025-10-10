Assine
Crepes ou panquecas? Descubra as diferenças e aproveite as duas gostosuras

LA
Lance
    Mas você sabe a diferença entre eles? Ambos são práticos, fáceis de preparar, levam ingredientes simples, e agradam pessoas de todas as idades. Sua leveza permite variações rápidas e criativas. Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
    Da mesma forma, os dois combinam bem com saladas, sopas e até carnes grelhadas, tornando-se um complemento ou prato principal equilibrado e saboroso. Mas cada um tem peculiaridades que vamos mostrar. Foto: Flickr veganbow
    A diferença entre panqueca e crepe está principalmente na textura, espessura e ingredientes da massa, além do modo de preparo. Veja só. Foto: Imagem gerada por Inteligência artificial através do aplicativo Microsoft Designer
    Panqueca: A massa Ã© mais grossa, fofa e leve, geralmente com fermento, o que faz com que cresÃ§a e fique mais macia. Crepe: A massa Ã© fina e lisa, sem fermento, o que a deixa mais delicada e flexÃ­vel. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    Panqueca: Normalmente leva fermento ou bicarbonato de sÃ³dio. Crepe: NÃ£o leva fermento, resultando em uma textura mais fina e leve. Ambos utilizam farinha, ovos, leite e manteiga. Foto: Imagem Freepik
    Panqueca: Na hora do preparo, a massa é despejada em pequenas porções na frigideira e não é espalhada, ficando mais alta e pequena. Crepe: A massa é espalhada uniformemente sobre a superfície da frigideira, formando uma camada fina e ampla. Foto: Reprodução de Youtube imagem Freepik
    Agora veja mais algumas curiosidades sobre essas delícias. A panqueca pode ser doce ou salgada, mas é mais comum em versões doces com caldas, frutas, creme de avelã chocolate ou mel. Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
    Já o recheio salgado das panquecas costuma ter queijo, presunto, carne moída, frango desfiado ou espinafre. Mas outras opções também são encontradas. Foto: Reprodução das Redes Sociais
    O crepe também pode ter recheio doce ou salgado. Na versão doce é comum encontrar recheios de chocolate e frutas. Foto: Reprodução/TV Anhanguera
    JÃ¡ os crepes salgados levam com frequÃªncia no recheio uma variedade de queijos, carnes e vegetais. O espinafre Ã© bem cotado, misturado com ricota. Foto: ReproduÃ§Ã£o de Instagram
    A panqueca é popular na América do Norte, onde tem origem, especialmente no café da manhã. Mas também é muito consumida na França, Rússia e Holanda. Foto: Imagem free de Stockcake.com
    As panquecas americanas costumam ser fofas e grossas, feitas com fermento em pó e servidas em pilhas. Elas são ideais para coberturas como xarope de bordo, frutas ou chantilly. Sua textura leve e aerada é a marca registrada dessa iguaria. Foto: Ray_Shrewsberry por Pixabay
    As panquecas russas, ou Blini, são finas e pequenas, tradicionalmente feitas com uma mistura de trigo e centeio, muitas vezes fermentada. São servidas com manteiga, caviar, smetana (creme azedo) ou mel. Blini têm uma textura mais densa e sabor levemente azedo devido à fermentação. Foto: Divulgação
    As Poffertjes sÃ£o pequenas panquecas holandesas, macias e fofas, preparadas com fermento e leite. Servidas em porÃ§Ãµes pequenas, sÃ£o polvilhadas com aÃ§Ãºcar de confeiteiro e frequentemente acompanhadas de manteiga derretida. Elas sÃ£o perfeitas como lanche ou sobremesa em festivais e feiras. Foto: Flickr Kitchenbutterfly
    O crepe é originário da França, especialmente da região da Bretanha. E tambem é muito difundido na Bélgica, Canadá (Quebec) e Japão (versão street food). Foto: Reprodução de Instagrams
    Os crepes são um ícone da gastronomia francesa, refletindo a tradição e a simplicidade da culinária do país. Eles representam versatilidade, podendo ser preparados tanto de forma doce quanto salgada. Sua popularidade transcende fronteiras, sendo apreciados mundialmente em diversas variações regionais. Foto: Reprodução de Instagram
    O Crepe Suzette é um prato clássico, criado acidentalmente no final do século XIX, famoso por seu molho de laranja e licor flambado. Sua apresentação teatral, com fogo e flambagem à mesa, adiciona um toque de glamour à refeição. A combinação do doce cítrico com o crepe fino é uma experiência culinária única. Foto: Instagram @marinidubai
    A Galette Bretonne Ã© uma versÃ£o salgada do crepe, originÃ¡ria da regiÃ£o da Bretanha, feita com farinha de trigo sarraceno. Ela Ã© tradicionalmente recheada com ingredientes como ovos, queijo, presunto e outros sabores rÃºsticos. Sua massa sem glÃºten confere uma textura mais firme e sabor mais terroso, tÃ­pica da culinÃ¡ria bretÃ£. Foto: ReproduÃ§Ã£o de Instagram
