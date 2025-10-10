Galeria
Padre fica pasmo e reage: tem gente pedindo oração pela alma de Odete Roitman
-
O sacerdote destacou que, embora a personagem seja marcante na memória popular, a oração cristã deve se destinar a pessoas reais, não fictícias. O padre ficou impressionado e refletiu sobre a dificuldade crescente de distinguir realidade e ficção, um fenômeno que, segundo ele, “tem tomado conta do nosso mundo”. Foto: Reprodução/TV Globo
-
A esperada cena da morte de Odete Roitman foi ao ar na noite de 6/10 na novela "Vale Tudo", na TV Globo. E agitou o público. Muita gente está fazendo bolão tentando acertar a identidade do assassino. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
-
A autora Manuela Dias já disse que não será Leila, interpretada por Carolina Dieckmann, pois ela não quer repetir a autora do crime da versão original da novela. Há 5 suspeitos: César, Celina, Heleninha, Maria de Fátima e Marco Aurélio. Foto: Instagram
-
Na reta final de "Vale Tudo" são grandes as incertezas sobre os destinos dos personagens. Mas uma certeza existe, de acordo com avaliações de críticos e do público: a atriz Debora Bloch brilhou ao assumir o desafio de viver uma das vilãs mais memoráveis da história da televisão. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
-
-
Debora compôs uma Odete diferente do estilo consagrado pela atriz Beatriz Segall. A personagem ficou muito ativa nas relações com homens e Debora disse em entrevista que isso reflete a mulher moderna . Foto: Reprodução Instagram
-
Essa personagem marca mais um momento marcante na carreira de Débora Bloch, que é reconhecida por sua versatilidade em papéis que vão da comédia ao drama, com uma trajetória de sucesso no teatro, cinema e televisão. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
-
Debora nasceu no dia 29 de maio de 1963 em Belo Horizonte. É filha do ator Jonas Bloch e de Rebeca Bloch. Pertence à mesma família de Adolpho Bloch, fundador da Rede Manchete. Seu bisavô é irmão de Joseph Bloch, pai de Adolpho. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
-
-
Seu interesse pelas artes cênicas começou ao acompanhar o pai em ensaios teatrais quando criança. Na adolescência, estudou no Teatro Ipanema e, aos 17 anos, escolheu seguir a carreira artística, apesar de ter sido aprovada em História e Comunicação. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
-
Sua estreia nos palcos aconteceu em 1980, na peça "Rasga Coração". No mesmo ano, fez participação na novela "Água Viva". Pouco depois, integrou o grupo teatral "Manhas e Manias", ao lado de Andréa Beltrão, Chico Diaz e Pedro Cardoso. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
-
Em 1981, Debora Bloch estreou oficialmente na TV Globo na novela "Jogo da Vida". No ano seguinte, ganhou destaque em "Sol de Verão" (1982), sua primeira novela em horário nobre, como a neta da personagem de Beatriz Segall, que originalmente deu vida à icônica Odete Roitman. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
-
-
Em 1986, interpretou a mecânica Ana Machadão na novela "Cambalacho". Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
-
Em 1988, Debora Bloch ganhou grande destaque no humorístico "TV Pirata", no qual interpretou vários personagens em esquetes, como a repórter Adelaide Catarina. Foto: Divulgação
-
Em 1994, aceitou o convite do SBT para protagonizar o remake de "As Pupilas do Senhor Reitor". Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
-
-
Em 1998, integrou o elenco fixo do humorístico "Vida ao Vivo Show", apresentado dentro do "Fantástico". Já em 1999, co-protagonizou a novela "Andando nas Nuvens", como a jornalista Júlia Montana. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
-
Entre 2000 e 2006, ficou afastada das novelas, mas participou de outras produções da Globo. Em 2000, atuou na minissérie "A Invenção do Brasil", no papel de Isabelle, uma francesa que disputava o amor de Caramuru (Selton Mello) com a índia Paraguaçu (Camila Pitanga). A obra também ganhou versão para o cinema. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
-
Debora voltou às novelas em 2005, como Madô em "A Lua Me Disse". No mesmo ano, participou do piloto de "Toma Lá, Dá Cá" e, a partir daí, engatou trabalhos em minisséries. Foto: Divulgação
-
-
Em "JK" (2006), interpretou a corista Dora Amar; em "Amazônia" (2007), viveu Beatriz, amante de Galvez; e em "Queridos Amigos" (2008), interpretou a artista plástica Lena. Foto: Divulgação
-
Em 2009, Debora Bloch atuou como Sílvia em "Caminho das Índias" e estrelou a série "Separação?!". Nos anos seguintes, interpretou papéis marcantes na TV, como a vilã Duquesa Úrsula em "Cordel Encantado" (2011) e a fútil Verônica em "Avenida Brasil" (2012), entre outros. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
-
Em 2022, voltou ao horário das seis na novela "Mar do Sertão", como a antagonista Deodora, papel que repetiu em "No Rancho Fundo" (2024). Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
-
-
E em 2025, Debora dá vida à icônica vilã Odete Roitman no remake da novela "Vale Tudo". Um estilo provocante que, conforme disse a prpopria Debora, é mais condizente com a atualidade, quando mulheres maduras ainda mantêm uma vida ativa com parceiros. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
-
No cinema, ganhou aclamação da crítica em 1984 com os filmes "Bete Balanço" e "Noites do Sertão", que lhe renderam prêmios nos principais festivais de cinema do país, incluindo Gramado, Brasília e Cartagena. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
-
Esses trabalhos marcaram o início de uma carreira cinematográfica consistente, que incluiria mais de dez longas-metragens e uma indicação ao Grande Otelo de Melhor Atriz por "À Deriva" (2010). Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
-
-
Na vida pessoal, entre 1987 e 1989, Debora viveu com o diretor e fotógrafo Edgar Moura. De 1991 a 2006, foi casada com o chef francês Olivier Anquier, com quem teve dois filhos: Júlia (1993) e Hugo (1997). Desde 2018 é casada com o produtor português João Nuno Martins. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
-
Ela revelou que fez um aborto aos 20 anos, no inÃcio da carreira, com o apoio do entÃ£o namorado. Afirmou nÃ£o ter se arrependido, pois o procedimento foi seguro e feito em consultÃ³rio particular. Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram /@deborablochoficial