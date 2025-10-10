Padre fica pasmo e reage: tem gente pedindo oração pela alma de Odete Roitman

Assine
  • O sacerdote destacou que, embora a personagem seja marcante na memória popular, a oração cristã deve se destinar a pessoas reais, não fictícias. O padre ficou impressionado e refletiu sobre a dificuldade crescente de distinguir realidade e ficção, um fenômeno que, segundo ele, “tem tomado conta do nosso mundo”.
  • A esperada cena da morte de Odete Roitman foi ao ar na noite de 6/10 na novela
  • A autora Manuela Dias já disse que não será Leila, interpretada por Carolina Dieckmann, pois ela não quer repetir a autora do crime da versão original da novela. Há 5 suspeitos: César, Celina, Heleninha, Maria de Fátima e Marco Aurélio.
  • Na reta final de
  • Debora compôs uma Odete diferente do estilo consagrado pela atriz Beatriz Segall. A personagem ficou muito ativa nas relações com homens e Debora disse em entrevista que isso reflete a mulher moderna .
  • Essa personagem marca mais um momento marcante na carreira de Débora Bloch, que é reconhecida por sua versatilidade em papéis que vão da comédia ao drama, com uma trajetória de sucesso no teatro, cinema e televisão.
  • Debora nasceu no dia 29 de maio de 1963 em Belo Horizonte. É filha do ator Jonas Bloch e de Rebeca Bloch. Pertence à mesma família de Adolpho Bloch, fundador da Rede Manchete. Seu bisavô é irmão de Joseph Bloch, pai de Adolpho.
  • Seu interesse pelas artes cênicas começou ao acompanhar o pai em ensaios teatrais quando criança. Na adolescência, estudou no Teatro Ipanema e, aos 17 anos, escolheu seguir a carreira artística, apesar de ter sido aprovada em História e Comunicação.
  • Sua estreia nos palcos aconteceu em 1980, na peça
  • Em 1981, Debora Bloch estreou oficialmente na TV Globo na novela
  • Em 1986, interpretou a mecânica Ana Machadão na novela
  • Em 1988, Debora Bloch ganhou grande destaque no humorístico
  • Em 1994, aceitou o convite do SBT para protagonizar o remake de
  • Em 1998, integrou o elenco fixo do humorístico
  • Entre 2000 e 2006, ficou afastada das novelas, mas participou de outras produções da Globo. Em 2000, atuou na minissérie
  • Debora voltou às novelas em 2005, como Madô em
  • Em
  • Em 2009, Debora Bloch atuou como Sílvia em
  • Em 2022, voltou ao horário das seis na novela
  • E em 2025, Debora dá vida à icônica vilã Odete Roitman no remake da novela
  • No cinema, ganhou aclamação da crítica em 1984 com os filmes
  • Esses trabalhos marcaram o início de uma carreira cinematográfica consistente, que incluiria mais de dez longas-metragens e uma indicação ao Grande Otelo de Melhor Atriz por
  • Na vida pessoal, entre 1987 e 1989, Debora viveu com o diretor e fotógrafo Edgar Moura. De 1991 a 2006, foi casada com o chef francês Olivier Anquier, com quem teve dois filhos: Júlia (1993) e Hugo (1997). Desde 2018 é casada com o produtor português João Nuno Martins.
  • Ela revelou que fez um aborto aos 20 anos, no inÃ­cio da carreira, com o apoio do entÃ£o namorado. Afirmou nÃ£o ter se arrependido, pois o procedimento foi seguro e feito em consultÃ³rio particular.
overflay