Presidentes americanos que morreram enquanto estavam no poder

Lincoln estava no camarote do Teatro Ford quando foi baleado na cabeça, à queima-roupa, por John Wilkes Booth. O criminoso ia sequestrar o presidente para trocá-lo por prisioneiros Confederados. Mas mudou de ideia ao ouvir Lincoln defendendo o direito de voto dos negros. E decidiu matá-lo. Lincoln tinha 56 anos e estava desde 1861 no cargo. Foto: Brady National Photographic Art Gallery/Biblioteca do Congresso, Washington, DC