Galeria
Julia Roberts fala sobre insegurança e medo em novo filme
-
No filme, ela interpreta Alma, professora de Filosofia que enfrenta um dilema quando sua orientanda (Ayo Edebiri) acusa um colega e amigo (Andrew Garfield) de assédio. A atriz admitiu que o papel foi um dos mais desafiadores de sua carreira e que ainda sente os mesmos medos de quando começou a atuar em Hollywood. Foto: Divulgação
-
"Alma era tão estranha, complicada e desafiadora para mim. Todos aqueles medos que tenho cada vez que faço um filme voltam ainda mais fortes, especialmente porque sou muito exigente", revelou a estrela. Foto: Instagram
-
Mas você também sabia que a família de Julia Roberts contou com uma importante ajuda do ativista político Martin Luther King no nascimento da atriz? A curiosidade, que virou até meme na internet no início de 2024, foi confirmada pela estrela de cinema em 2022. Foto: Instagram @juliaroberts e Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Em entrevista à jornalista Gayle King, a atriz contou que tudo teve início com a amizade que seus pais construíram com o casal Martin Luther King e Coretta Scott King. Foto: Instagram
-
-
Os pais de Roberts, Walter Grady Roberts e Betty Lou Bredemus, eram proprietários de uma escola de teatro em Atlanta, no estado da Geórgia, e a instituição aceitou matricular os filhos do casal King no seu quadro de alunos após um pedido de Coretta. Foto: Instagram
-
“Coretta ligou para a minha mãe perguntando se seus filhos poderiam fazer parte da escola porque eles estavam tendo dificuldade para encontrar um lugar que aceitasse as crianças”, explicou a atriz. Foto: Joost Evers/Anefo/Wikimedia Commons
-
Nos anos 60, quando o fato aconteceu, os Estados Unidos viviam sob forte segregação racial e eram raros os estabelecimentos de ensino que permitiam pessoas de famílias negras estudando com brancos. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
-
-
A inclusão dos filhos de Martin e Coretta King na escola dos pais de Roberts aproximou ainda mais os casais. Foto: Instagram
-
Anos mais tarde, em 1967, Martin Luther King e sua esposa decidiram retribuir o gesto dos amigos e os ajudou a pagar as contas do hospital em que Julia Roberts nasceu. Foto: Instagram
-
Naquele momento, os pais de Roberts passavam por dificuldades financeiras e não tinham recursos suficientes para arcar com todos os custos do parto, conforme detalhou a atriz na entrevista. Foto: Instagram
-
-
Em 2001, Yoland King, uma das filhas do líder negro, chegou a contar em entrevista como foram os tempos em que frequentou a escola de teatro dos pais de Julia Roberts. Foto: John Mathew Smith/Wikimedia Commons
-
“O senhor Roberts e sua esposa me ensinaram muito sobre o trabalho, e sobre como viver e ser realmente aberto”, afirmou Yolanda King, que faleceu em 2007, aos 51 anos. Foto: Reprodução
-
Julia Fiona Roberts nasceu no dia 28 de outubro de 1967 na cidade de Smyrna, no estado da GeÃ³rgia. Foto: Instagram
-
-
A atriz iniciou sua carreira em seriados e teve a primeira oportunidade de trabalhar no cinema no inÃcio dos anos 80, mas alcanÃ§aria o estrelato apenas na dÃ©cada seguinte com papÃ©is de sucesso em filmes como â??Uma Linda Mulherâ? (1990), â??O Casamento do Meu Melhor Amigoâ? (1997) e â??Um Lugar Chamado Notting Hillâ? (1999). Foto: ReproduÃ§Ã£o / Uma Linda Mulher
-
Em 2001, Roberts conquistou o Oscar na categoria “Melhor Atriz” por sua atuação em “Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento”, de Steven Soderbergh. Foto: Reprodução/Prime Vídeo
-
Nos anos seguintes, Julia Roberts fez parte do elenco de outros filmes badalados, como “Closer - Perto Demais” (2004) e “Comer, Rezaz, Amar" (2010). Foto: Divulgação
-
-
Martin Luther King é reconhecido como a maior liderança da luta por igualdade racial e direitos civis do século 20 nos Estados Unidos. Foto: Embaixada e Consulado dos EUA no Brasil
-
Nascido em 1929, em Atlanta, na Geórgia, Luther King foi pastor protestante e uma liderança pacifista, pautando suas ações pelo princípio da não-violência. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
-
No dia 28 de agosto de 1963, Martin Luther King proferiu no Lincoln Memorial, na capital Washington D.C, o lendário discurso por igualdade racial “Eu Tenho um Sonho” (“I Have a Dream”, no original). Foto: David Erickson/Wikimedia Commons
-
-
Em 1964, Luther King ganhou o Nobel da Paz por sua luta pacifista contra a segregação racial e doou o valor integral da premiação ao movimento negro dos Estados Unidos. Foto: Dick DeMarsico/Wikimedia Commons
-
Martin Luther King foi assassinado com um tiro no dia 4 de abril de 1968 na sacada de um hotel em Memphis, no Tennessee. Acusado de ter feito o disparo, James Earl Ray foi condenado a 99 anos de detenção - ele morreu em 1998, aos 70 anos. Foto: Minnesota Historical Society/Wikimedia Commons