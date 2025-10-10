Julia Roberts fala sobre insegurança e medo em novo filme

No filme, ela interpreta Alma, professora de Filosofia que enfrenta um dilema quando sua orientanda (Ayo Edebiri) acusa um colega e amigo (Andrew Garfield) de assédio. A atriz admitiu que o papel foi um dos mais desafiadores de sua carreira e que ainda sente os mesmos medos de quando começou a atuar em Hollywood. Foto: Divulgação