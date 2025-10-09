Galeria
Pesquisa arqueológica revela castelo real ‘esquecido’ numa ilha escocesa
-
A estrutura, que remonta aos séculos 12 e 13, era um centro de poder dos senhores MacDonald das Ilhas, onde eles proclamavam seus reis. Foto: Reprodução do Youtube Canal Isle of Islay
-
A pesquisa foi realizada entre 1989 e 1998. Agora, está tudo detalhado no livro "Archaeology of Finlaggan, Islay". Foto: Reprodução do Youtube Canal Isle of Islay
-
O castelo se estendia por duas ilhas no Loch Finlaggan: em uma delas, havia uma grande torre de pedra usada como fortificação e residência; Foto: Divulgação
-
Na outra, havia um pátio com cozinhas, uma capela e um cemitério, além de um espaçoso salão onde eram servidos banquetes. Foto: Divulgação
-
-
Essas estruturas — como enormes torres retangulares —, típicas da nobreza anglo-francesa, simbolizavam poder e alianças políticas. Foto: Reprodução do X @islay_taxis
-
As escavações também revelaram ocupações pré-históricas, exploração de minas de chumbo e assentamentos posteriores à Era Medieval. Foto: Divulgação
-
O estudo foi conduzido pelo Dr. David Caldwell, que destacou a importância do projeto para a compreensão da história da Escócia. Foto: Divulgação
-
-
O livro foi publicado pela "Society of Antiquaries of Scotland", instituição fundada em 1780 que tem como missão compartilhar conhecimentos do passado. Foto: Reprodução do Youtube Canal Isle of Islay
-
Finlaggan e a ilha de Islay estão profundamente ligados à história e à cultura da Escócia, sobretudo no período medieval. Foto: Divulgação
-
Islay, conhecida como a “Rainha das Hébridas”, é a quinta maior ilha da Escócia e uma das mais importantes do arquipélago das Hébridas Internas. Foto: Googles maps
-
-
Sua posição estratégica no Atlântico Norte fez dela um ponto central para rotas marítimas, conectando a Escócia, a Irlanda e a Escandinávia. Foto: Domínio Público/NASA
-
Além de sua relevância geográfica, Islay também é famosa por sua paisagem dramática, composta por colinas e praias extensas. Foto: Reprodução/YouTube
-
A ilha também é conhecida mundialmente pela produção de Whisky single malt, com destilarias renomadas como Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg e Bowmore. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Já a área de Finlaggan fica localizada no interior de Islay, longe da costa acidentada e às margens do lago Finlaggan. Foto: Otter/wikimédia Commons
-
Foi ali que, entre os séculos 13 e 15, se estabeleceu a sede do "Lordship of the Isles", uma espécie de reino autônomo que exercia autoridade sobre grande parte da costa oeste da Escócia e das Hébridas. Foto: Reprodução do Flickr Joan Disley
-
Os senhores das ilhas, pertencentes ao clã MacDonald, governavam com relativa independência em relação à Coroa escocesa, sendo considerados quase reis em seu território. Foto: W. L. Tarbert /wikimédia Commons
-
-
Hoje, o local Ã© preservado pelo "Finlaggan Trust", que mantÃ©m um centro de visitantes e promove pesquisas arqueolÃ³gicas, revelando detalhes sobre a vida polÃtica e social da Ã©poca. Foto: - DivulgaÃ§Ã£o