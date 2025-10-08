Galeria
Dia do Nordestino: veja artistas que levam o nome da região para todo o Brasil
-
O Dia do Nordestino, celebrado em 8 de outubro, procura comemorar a rica cultura, as tradições, a resiliência e as contribuições do povo desta região para o Brasil. A data foi escolhida em homenagem a Patativa do Assaré, poeta, cantador e repentista cearense. Foto: Márcio Filho/MTur
-
A data foi instituída para homenagear a diversidade da região, sua culinária, musicalidade, folclore, artesanato e a força do povo nordestino que enfrenta adversidades com garra e criatividade. Foto: Williams Aguiar/Prefeitura de Olinda
-
Oriunda de Juazeiro, na Bahia, Ivete Sangalo se tornou uma das vozes mais conhecidas e carismáticas da música popular brasileira. Iniciou na Banda Eva, ao cantar Axé Music, entretanto quando passou a ter uma carreira solo, ganhou ainda mais notoriedade no país. Foto: Reprodução Globoplay
-
Um dos maiores nomes da história do samba, Alcione nasceu no Maranhão e sempre faz questão de exaltar a cultura de seu estado. Antes do sucesso, se formou em professora primária, mas a mudança para o Rio e sua potente voz impulsionaram sua carreira. Foto: Reprodução Instagram Alcione
-
-
Nascido em Santo Amaro da Purificação, cidade do Recôncavo Baiano, próximo de Salvador, Caetano Veloso se tornou um dos maiores cantores e compositores do país. Ele traz uma pluralidade de ritmos, com letras poéticas e engajadas que combinam lirismo e crítica social. Foto:
-
Dona de uma voz potente e única, Maria Bethânia é irmã de Caetano Veloso e se tornou uma das cantoras brasileiras de maior sucesso da MPB. A "Abelha-rainha” prioriza a diversidade cultural, que abrange elementos do folclore, da religiosidade afro-brasileira e da literatura. Foto: reprodução/Instagram
-
Gilberto Gil nasceu em Salvador, na Bahia, e passou a infância em Ituaçu, interior do Estado, onde começou a se interessar pela música. Teve papel fundamental na liderança no Movimento Tropicalista, com versatilidade e letras engajadas que refletiam a realidade social e política do país. Foto: Reprodução Instagram
-
-
Djavan nasceu em Maceió, capital de Alagoas, e consolidou sua carreira no cenário musical brasileiro, com originalidade poética. Apresenta letras que celebram a vida, o amor e o cotidiano, dotadas de sofisticação harmônica e melódica. Foto: Gerlan Cidade - Flickr
-
O cantor Fagner nasceu em Fortaleza e se tornou um dos grandes artistas cearenses do país. Ele traz a fusão da música nordestina com a MPB, o uso de arranjos criativos e alta qualidade poética, assim como a diversidade de gêneros: baião, rock, folk e pop. Foto: Reprodução do Instagram @fagnerraimundo
-
Uma das grandes cantoras nascidas em Salvador, na Bahia, Daniela Mercury se consolidou no cenário musical, sobretudo nos anos 1990. É conhecida por sua forte conexão com as influências da cultura afro-brasileira e baiana, que dão base à sua obra. Foto: Reprodução do X @danielamercury
-
-
Antônio Carlos Santos de Freitas, o Carlinhos Brown, nasceu em Brotas, bairro de Salvador, na Bahia. Multi-instrumentista, o artista começou a carreira como percussionista, porém, com o tempo, tornou-se cantor, compositor, produtor e apresentador de TV., Foto: Reprodução YouTube Carlinhos Brown
-
Nascido em São Bento do Una, em Pernambuco, Alceu Valença é conhecido por suas canções que misturam ritmos nordestinos com o de outras regiões. Uma mistura de "baiões, xotes e rojões", que leva o nome do Nordeste para o restante do Brasil e pelo mundo. Foto: Reprodução do Instagram @alceuvalenca
-
Zé Ramalho é outro nome de destaque na música nordestina, com uma carreira de sucesso. Nascido na cidade de Brejo do Cruz, Paraíba, possui uma voz grave e a habilidade de misturar o regional e o universal, a sabedoria popular com a literatura de cordel e o misticismo. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Elba Ramalho nasceu em Conceição, na Paraíba, em 1951, contudo mudou-se para Campina Grande em 1963, onde começou a mostrar seu talento para as artes. Quando chegou à capital, João Pessoa, iniciou sua carreira e, com o tempo, se consolidou no cenário musical. Foto: Instagram @elbaramalho
-
Com uma voz potente e inconfundível, Simone, que nasceu em Salvador, na Bahia, chegou a ser atleta de basquete antes de ganhar destaque no cenário musical brasileiro. Assim, seu repertório aborda o romantismo, com letras sensíveis, críticas sociais e protestos. Foto: Reprodução Instagram
-
Um das vozes mais conhecidas da atualidade, Wesley Safadão nasceu em Fortaleza e também leva o nome do Nordeste ao restante do Brasil. O cantor passa pelo forró eletrônico, arrocha e sertanejo universitário, com sua batida dançante e instrumentos modernos. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Com grande personalidade e letras que abordam temas sociais e pessoais, a rockeira Pitty nasceu em Salvador, na Bahia. Ela possui uma carreira marcada pela originalidade vocal e diversidade estilística, com projetos acústicos como o Agridoce e a exploração de sonoridades. Foto: reprodução globoplay
-
Lenine é um compositor e cantor conhecido por sua fusão de ritmos regionais com a música popular brasileira. O artista, que ganhador de seis Grammy Latino, dois prêmios da APCA e nove Prêmio da Música Brasileira, nasceu em Recife, capital de Pernambuco. Foto: Divulgação
-
Geraldo Azevedo nasceu na cidade de Petrolina, em Pernambuco. O cantor traz em sua carreira a fusão de ritmos nordestinos como frevo, forró, baião e xote com as harmonias sofisticadas da bossa-nova e a influência do rock'n'roll. Foto: Raiodasilibrina wikimedia commons
-
-
Nascido em Catolé do Rocha, na Paraíba, Chico César apresenta uma rica diversidade de ritmos, como forró, MPB, samba, frevo, reggae e influências globais. Além disso, possui letras poéticas e críticas com reflexões sobre a vida e a sociedade. Foto: Reprodução do Instagram @juliette
-
Margareth Menezes nasceu em Salvador, na Bahia, e possui um repertório que combina elementos africanos, indígenas e populares, com forte temática de exaltação à cultura e ao povo negro. Em 2023, tornou-se ministra da Cultura do Brasil no governo Lula. Foto: reprodução youtube
-
Soteropolitano, Wagner Moura é reconhecido por suas atuações em filmes e séries nacionais e internacionais, como o eterno Capitão Nascimento, de Tropa de Elite. Recentemente, se destacou no filme "O agente secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho. Foto: Reprodução / YouTube / O AGENTE SECRETO | Trailer Oficial 1
-
-
Lázaro Ramos também nasceu em Salvador, na Bahia, e começou a estudar teatro desde pequeno. Com muito talento e versatilidade, além de ator, se tornou apresentador, ativista, escritor e cineasta, com várias premiações em festivais brasileiros. Foto: Instagram/ @oalazaroramos
-
Nascida em Pernambuco, Arlete Salles é uma atriz brasileira muito conhecida por se destacar entre os pioneiros da teledramaturgia nacional. Afinal, iniciou sua consolidada carreira ainda na década de 1950, ao esbanjar talento e personalidade. Foto: divulgação tv globo