Mortes suspeitas de magnatas da Rússia instigam teorias de conspiração

Vladimir Putin assumiu como presidente interino em 31 de dezembro de 1999, após a renúncia de Boris Yeltsin. Foi eleito presidente em 2000 e reeleito em 2004. De 2008 a 2012, atuou como primeiro-ministro durante o governo de Dmitry Medvedev, retornando à presidência em 2012 e sendo reeleito em 2018. Conhecido por seu estilo autoritário, construiu uma imagem de “mão de ferro” no comando da Rússia. Foto: Kremlin ru wikimedia commons