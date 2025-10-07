Assine
Inteligência Artificial: Personagens de Harry Potter viram roqueiros!

LA
Lance
  • Harry Potter roqueiro ficaria assim.
    Harry Potter roqueiro ficaria assim. Foto: Instagram @themageekalworld
  • O ator Daniel Radclife ganhou um cabelo mais encorpado e um semblante mais sisudo, com sobrancelhas bem marcadas. .
    O ator Daniel Radclife ganhou um cabelo mais encorpado e um semblante mais sisudo, com sobrancelhas bem marcadas. . Foto: Instagram @themageekalworld e Divulgação HBO
  • Hermione Granger ficaria desse jeito.
    Hermione Granger ficaria desse jeito. Foto: Instagram @themageekalworld
  • Emma Watson ganhou um cabelo meio punk e uma maquiagem carregada. Mas manteve a beleza.
    Emma Watson ganhou um cabelo meio punk e uma maquiagem carregada. Mas manteve a beleza. Foto: Instagram @themageekalworld e
  • E olha o estilo roqueiro de Ronald Weasley.
    E olha o estilo roqueiro de Ronald Weasley. Foto: Instagram @themageekalworld
  • O melhor amigo de Harry ficou com jeitão de durão. Os cabelos ruivos são marca registrada. Não mudam de cor.
    O melhor amigo de Harry ficou com jeitão de durão. Os cabelos ruivos são marca registrada. Não mudam de cor. Foto: nstagram @themageekalworld e Reprodução Adoro Cinema
  • Agora, a aparência de Hagrid com uma guitarra nas mãos. Irado.
    Agora, a aparência de Hagrid com uma guitarra nas mãos. Irado. Foto: Instagram @themageekalworld
  • O gigante guardião de Hogwarts, vivido por Robbie Coltrane, ficou ainda mais bolachudo, mas com os cabelos e a barba bem torneadas. Detalhe na jaqueta!
    O gigante guardião de Hogwarts, vivido por Robbie Coltrane, ficou ainda mais bolachudo, mas com os cabelos e a barba bem torneadas. Detalhe na jaqueta! Foto: Instagram @themageekalworld e Facebook Geração Harry Potter
  • O amado Dobby ficou assim, com pose e tudo.
    O amado Dobby ficou assim, com pose e tudo. Foto: Instagram @themageekalworld
  • O elfo doméstico da família Malfoy, libertado por Harry, ganhou ares de segurança e independência com o estilo do rock.
    O elfo doméstico da família Malfoy, libertado por Harry, ganhou ares de segurança e independência com o estilo do rock. Foto: Instagram @themageekalworld e reprodução IMDB
  • Draco Malfoy ficou caracterizado dessa forma.
    Draco Malfoy ficou caracterizado dessa forma. Foto: Instagram @themageekalworld
  • O jovem vilão foi retratado bem carregado de verde, a cor da casa Sonserina, à qual ele pertence em Hogwarts. Os olhos azuis do ator Tom Felton também ficaram verdes.
    O jovem vilão foi retratado bem carregado de verde, a cor da casa Sonserina, à qual ele pertence em Hogwarts. Os olhos azuis do ator Tom Felton também ficaram verdes. Foto: Instagram @themageekalworld e Divulgação Warner Bros
  • O professor Severo Snape, que já não tem cara de bons amigos, ficou assim.
    O professor Severo Snape, que já não tem cara de bons amigos, ficou assim. Foto: Instagram @themageekalworld
  • Imagine o que Alan Rickman, se estivesse vivo, acharia dessa caracterização assustadora do bruxo mais intrigante de Hogwarts.
    Imagine o que Alan Rickman, se estivesse vivo, acharia dessa caracterização assustadora do bruxo mais intrigante de Hogwarts. Foto: Instagram @themageekalworld e divulgação Warner Bros
  • E o professor HorÃ¡cio Slughorn ficou descolado.
    E o professor HorÃ¡cio Slughorn ficou descolado. Foto: Instagram @themageekalworld
  • A calvície do ator Jim Broadbent foi preservada, mas com uma cabeleira espigada na parte de trás.
    A calvície do ator Jim Broadbent foi preservada, mas com uma cabeleira espigada na parte de trás. Foto: Divulgação Warner Bros
  • Para fechar a galeria, lembramos de momentos em que música estava presente em Harry Potter.
    Para fechar a galeria, lembramos de momentos em que música estava presente em Harry Potter. Foto: Divulgação
  • O coral de sapos do professor Filio Flitwick Ã© um sucesso.
    O coral de sapos do professor Filio Flitwick Ã© um sucesso. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • E as Weird Sisters sacudiram os estudantes bruxos no baile do Cálice de Fogo.
    E as Weird Sisters sacudiram os estudantes bruxos no baile do Cálice de Fogo. Foto: Divulgação
