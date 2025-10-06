Assine
Atriz desabafa na web, inconformada com morte de marido dentro de casa

    Em uma homenagem emocionada, ela destacou a importância dele em sua vida e prometeu honrar seu nome e cuidar da família, que inclui a filha Maria. Foto: Reprodução Instagram
    Acidentes domésticos podem ser mais perigosos do que muitos pensam. São traiçoeiros porque ocorrem quando a pessoa está num ambiente teoricamente seguro e, por isso, se sentem mais confiantes e nem sempre prestam atenção em tudo que é necessário. Foto: Imagem de Michal Jarmoluk por Pixabay
    O apresentador Gugu Liberato morreu em 21 de novembro de 2019, aos 60 anos, vítima de um acidente doméstico em sua casa em Orlando. Foto: Divulgação
    Ele caiu de uma altura de cerca de 4 metros ao fazer um reparo no ar-condicionado no sótão da residência, sofrendo traumatismo craniano. Foto: Divulgação
    Em 15/7/2024 o empresário Maick Xavier de Carvalho morreu ao manusear um aspirador de pó na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o aparelho explodiu e atingiu sua cabeça. Foto: Reprodução redes sociais
    Em fevereiro de 2024, na cidade paulista de Rio Claro, ElisÃ¢ngela Oliveira de Jesus, de 33 anos, quebrou um ovo e botou num recipiente sem perceber que havia Ã¡gua dentro dele. Ao botar na frigideira quente as chamas subiram e a atingiram. Foto: ReproduÃ§Ã£o Facebook
    Panelas de pressão também podem ser perigosas. Em 2023, uma explodiu na cozinha de uma casa em Luziânia, Goiás. A câmera gravou o momento do acidente. O pai protegeu a filha na sala quando a panela explodiu na cozinha. Foto: Reprodução de vídeo
    Em agosto de 2023, Renata Ferreira Lopes, de 24 anos, morreu eletrocutada ao lavar a calçada de uma casa com uma máquina de alta pressão. Ela estava no primeiro dia de serviço como diarista no local. Foto: Reprodução redes sociais
    Os peritos informaram que havia sinais de lesões de eletrocussão no corpo e encontraram uma extensão com fita isolante que pode ter tido contato com a água. Foto: Divulgação Polícia Científica de Goiás
    Outro caso semelhante aconteceu um mês antes, em Joinville, no norte de Santa Catarina. Foto: wikimedia commons Unmoralisch
    Daiani Ramos de Oliveira Nobre, de 39 anos, morreu eletrocutada enquanto limpava a calçada de casa. Segundo uma testemunha, o corpo dela estava caído em um local com água, com o equipamento ao lado. Foto: reprodução/redes sociais
    Em outro caso, ocorrido em setembro de 2024, uma mulher de 44 anos morreu eletrocutada enquanto tirava roupas da sua máquina de lavar. Foto: Reprodução/TV Subaé
    De acordo com a Polícia Civil, Maria Silva Viana foi encontrada pela própria mãe, ao lado do aparelho. O caso aconteceu no município de Tanquinho, a cerca de 150 km de Salvador. Foto: Reprodução/TV Subaé
    Isqueiros e fósforos também são perigosos. Em 2023, uma criança de 4 anos morreu vítima de um incêndio em São Francisco do Glória (MG). Segundo os bombeiros , a criança estava com outra da mesma idade e começou a brincar com um isqueiro. O fogo atingiu o sofá e se alastrou. Foto: Reprodução G1
