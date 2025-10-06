Atriz desabafa na web, inconformada com morte de marido dentro de casa

Isqueiros e fósforos também são perigosos. Em 2023, uma criança de 4 anos morreu vítima de um incêndio em São Francisco do Glória (MG). Segundo os bombeiros , a criança estava com outra da mesma idade e começou a brincar com um isqueiro. O fogo atingiu o sofá e se alastrou. Foto: Reprodução G1