Maior fruta de árvore do planeta tem bagos carnudos que previnem envelhecimento

Com um aroma forte e sabor adocicado, a jaca pode ser consumida ao natural, desidratada ou no preparo de sucos, doces e geleias. Ela fornece mais de três gramas de proteína por xícara, em comparação com 0-1 gramas em outros tipos de frutas, como maçãs e mangas. Foto: Imagem de Siva prasad por Pixabay