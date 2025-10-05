Galeria
Entre paixão e propósito: o que o Ikigai ensina à vida contemporânea
A mandala Ikigai é formada por quatro círculos interligados, cada um representando um aspecto essencial da vida. Suas intersecções revelam vocação, missão, profissão e paixão — e no centro, o verdadeiro Ikigai. É um mapa de autoconhecimento e alinhamento pessoal. Foto: Finde Zukunft/Unsplash
O Ikigai não precisa ser grandioso. Ele pode estar em hobbies, na gratidão diária ou na busca por alinhamento entre carreira e valores. O segredo está na constância: incorporar propósito às pequenas ações é o que dá leveza e sentido à rotina. Foto: Pexels/Satoshi Hirayama
Mandalas são desenhos geométricos circulares que representam a harmonia e o equilíbrio do universo. São usadas em diversas culturas para meditação, arte e espiritualidade. Foto: Colonel Warden/Wikimédia Commons
Seu nome vem do sânscrito e significa "círculo" ou "centro".. Mandalas simbolizam a conexão entre o ser humano e o universo, além de harmonia e espiritualidade. Foto: Reprodução do X
Muitas são usadas para meditação, ajudando no foco e equilíbrio interior. Também representam ciclos da vida, como nascimento, morte e renovação. Foto: Reprodução do X @amchigelesamaj
Pessoas que praticam meditação, ioga e terapias holísticas costumam usar mandalas porque elas são consideradas relaxantes. Foto: Reprodução do Youtube Canal YOGALUME
Artistas e decoradores também as apreciam por seus padrões simétricos e que criam um ambiente de harmonia em casa ou no trabalho. Mandalas geométricas modernas são populares na arte e decoração. Foto: Reprodução do X @Terracegallery
Vários psicólogos costumam utilizar mandalas para técnicas de relaxamento, estimulando a expressão emocional dos pacientes que ajuda no tratamento. Foto: Reprodução do X @SaveukraineUs
O psicólogo suíço Carl Jung (1875-1961) popularizou seu uso na psicologia como símbolo da psique. Jung teve grande importância ao desenvolver conceitos como inconsciente coletivo. Suas teorias influenciam a psicologia, espiritualidade e artes até hoje. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
As mandalas surgiram na Índia há mais de 2 mil anos, principalmente no Hinduísmo e Budismo. Está no tantrismo, as tradições esotéricas dessas duas religiões. Foto: - Jules Jain./Wikimédia Commons
No tantrismo, compõe-se de círculos e quadrados concêntricos (com um centro comum) formando uma imagem simbólica do mundo e que servem de instrumento para que as pessoas façam a meditação.[ Foto: Reprodução do X @met_asianart
Mandalas podem ser pequenas, usadas em joias e amuletos, ou grandes, como murais e pinturas de teto. Foto: Divulgação
As mandalas budistas de areia podem ter metros de diâmetro e levam dias para serem feitas. Seu tamanho depende da finalidade, do detalhe e do espaço disponível. Foto: Reprodução do X @NirajNPL
As cores das mandalas têm significados espirituais, como azul para paz e vermelho para energia. Elas podem ser desenhadas em papel, em tela, entalhadas em madeira ou bordadas em tecidos. Foto: Imagem de guamala por Pixabay
Algumas mandalas são feitas de areia colorida, especialmente no Budismo Tibetano. Foto: Reprodução do X @Cazum8Videos
No Ocidente, Brasil, Estados Unidos e países europeus adotaram mandalas em terapias e arte decorativa. Foto: Divulgação