Galeria
Plataforma elege as melhores atrações turísticas do mundo
A pesquisa levou em consideração diversos fatores, incluindo as avaliações de usuários do TripAdvisor e do Google, a qualidade da acomodação a partir das avaliações do booking.com e a segurança turística avaliada pelo Índice de Paz Global. Foto: Divulgação
Além disso, os critérios levaram em conta a distância para o aeroporto e o nível de engajamento no TikTok, medido pela quantidade de visualizações acumuladas. Foto: Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
O Brasil apareceu no ranking com três atrações: a Pinacoteca de São Paulo (em 48º), o Beto Carrero World (em 37º) e o Cristo Redentor (em 11º). Confira os dez primeiros! Foto: Jose Guertzenstein por Pixabay
10º) Catedral de Milão, Itália: Também conhecida como Duomo di Milano, a Catedral de Milão é uma das mais impressionantes catedrais góticas da Europa. É considerada uma verdadeira obra-prima arquitetônica com mais de 3.400 estátuas esculpidas em mármore. Foto: Jiuguang Wang wikimedia commons
A catedral levou quase seis séculos para ser concluída, com sua construção iniciada em 1386. Uma das maiores atrações da catedral é o terraço, que oferece uma vista espetacular de Milão. Foto: Sean Jahansooz Unsplash
9º) Museu da Nova Zelândia: O Museu Te Papa Tongarewa é um museu nacional localizado em Wellington, a capital da Nova Zelândia. Ele é conhecido por sua vasta coleção de artefatos maori, bem como por suas exposições sobre a história, cultura e biodiversidade do país. Foto: wikimedia commons Partyzane
Uma das atrações mais populares do museu é a exibição interativa "Awesome Forces", que apresenta os fenômenos naturais que afetam a Nova Zelândia, como terremotos e vulcões. Foto: wikimedia commons JShook
8º) Acrópole de Atenas, Grécia: O lugar é considerado um dos mais impressionantes sítios arqueológicos do mundo e um dos principais pontos turísticos da Europa. O principal monumento da Acrópole é o Partenon, um templo dedicado à deusa Atena, a padroeira da cidade de Atenas. Foto: Constantinos Kollias Unsplash
7º) Livraria El Ateneo Grand Splendid, Argentina: O lugar é tido como uma parada obrigatória para quem visita Buenos Aires. Localizada em um antigo teatro de estilo barroco, a livraria é considerada uma das mais belas do mundo. Foto: Jeison Higuita Unsplash
O edifício foi inaugurado em 1919 como o Teatro Grand Splendid e, ao longo dos anos, apresentou espetáculos de grandes artistas, incluindo Carlos Gardel e Jorge Luis Borges. Em 2000, foi transformado em uma livraria e, desde então, se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade. Foto: wikimedia commons Deensel
6º) Basílica de São Pedro, Itália: Localizada na cidade do Vaticano, a Basílica de São Pedro é uma das maiores e mais imponentes igrejas do mundo. O local é considerado um dos mais importantes marcos do cristianismo e é o principal templo da Igreja Católica. Foto: Andrei Popescu/Unsplash
A construção da basílica começou em 1506 e levou mais de um século para ser concluída. A arquitetura imponente conta com uma grande cúpula projetada por Michelangelo, que chega a uma altura de mais de 136 metros! Foto: Julius Silver pexels
5º) Angkor Wat, Camboja: O lugar foi construído no século XII, pelo rei Khmer Suryavarman II. Inicialmente era um templo hindu dedicado ao deus Vishnu, mas depois foi transformado em um templo budista. Foto: allPhoto Bangkok pexels
Na verdade o lugar é um grande complexo, composto por várias estruturas imponentes, incluindo as famosas torres em forma de lótus, cada uma com mais de 60 metros de altura. Foto: Tiago Cardoso pexels
4º) Plaza de España, Espanha: A icônica praça, localizada no centro de Sevilha, foi construída em 1929. O lugar é cercado por uma combinação única de estilos arquitetônicos espanhóis, com detalhes ornamentais em azulejo e esculturas em pedra. Foto: Reinhard Bruckner/Pexels
Além de ser um local popular para passeios turísticos e caminhadas, costuma ser um cenário frequente para filmes e programas de televisão. Foto: Habanera Unsplash
3º) Lagoa Azul, Islândia: O conjunto de piscinas termais geotérmicas ficou em terceiro lugar na lista. A paisagem vulcânica combinada com a água azul brilhante oferece uma experiência incrível, além de ser uma ótima oportunidade para tirar fotos lindas. Foto: Peter Stewart pexels
Além de tudo, a Islândia também é classificada como um dos destinos turísticos mais seguros no Índice de Paz Global. Foto: wikimedia commons Frank Denney
2º) Disneyland Paris, França: A atração que conquistou o segundo lugar é bastante conhecida: a Disneyland Paris. O destaque ficou por conta da qualidade das acomodações, com ótima pontuação, e uma boa avaliação no Google, com nota 4,5. Foto: Soyoung Han Unsplash
Já no TripAdvisor, a Disneyland Paris é menos popular, com apenas 58,2% dos visitantes avaliando como "muito bom" ou "excelente". Apesar disso, a atração é muito popular no TikTok, com quase oito bilhões de visualizações em postagens marcadas. Foto: Thomas Evraert Unsplash
1º) Parlamento de Budapeste, Hungria: O Edifício do Parlamento Húngaro surpreendeu ao conquistar o primeiro lugar na lista de melhores atrações turísticas do mundo. Foto: Sergey Omelchenko Unsplash
Com uma arquitetura vasta e neogótica, a construção é imponente e domina o rio Danúbio, além de abrigar a Assembleia Nacional da Hungria. Cerca de 93% dos turistas avaliaram o lugar como “muito bom” ou “excelente” no TripAdvisor. Foto: Ivan Rohovchenko Unsplash
Além disso, a Hungria tem uma excelente classificação de segurança turística, indicando que o lugar é bem tranquilo para os visitantes. Foto: Walkerssk por Pixabay