166 anos do primeiro poço de petróleo; conheça importantes oleodutos pelo mundo

O oleoduto SUMED não apenas desempenha um papel essencial no transporte de petróleo, como também representa um marco de engenharia em infraestrutura energética. Operado pela empresa estatal egípcia, conta com estações de bombeamento ao longo de sua rota, que asseguram a eficiência e segurança na movimentação do petróleo entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo. Foto: Reprodução de vídeo NBCNews