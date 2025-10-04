Galeria
Ponte gigantesca entre Salvador e Itaparica entra na lista de obras prioritárias do governo
-
A nova ponte vai reduzir em mais de 100 quilômetros o trajeto até importantes zonas turísticas baianas, como o Sul do estado, facilitando o transporte, o turismo e o escoamento da produção. A expectativa é a de que milhares de empregos gerados e desenvolvimento regional acelerado. Foto: Reprodução 3D
-
O projeto conta com parceria com um consórcio chinês e foi incluído no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e no Novo PAC, garantindo prioridade em licenciamento e financiamento. A obra já é considerada estratégica para o Brasil. Foto: reprodução de vídeo
-
A cidade de Salvador, na Bahia, tem o título de Melhor Destino Criativo do Mundo, concedido pela Rede Internacional de Turismo Criativo (Creative Tourism Network). Foto: Youtube/ Daniel Oliveira
-
O prêmio foi dado por essa organização que reconhece iniciativas relacionadas a turismo criativo, destacando empresas, projetos e destinos que investem nesse segmento. Foto: reprodução facebook
-
-
O prêmio foi atribuído à cidade devido ao sucesso do projeto Salvador Capital Afro, elaborado pelo Plano de Desenvolvimento do Afroturismo de Salvador, promovido pela Prefeitura em parceria com a comunidade negra local, e que está sendo colocado em prática desde 2021. Foto: divulgação
-
A seleção é baseada em critérios como originalidade, dedicação à construção de um ambiente sustentável e adesão aos princípios de sustentabilidade. Foto: Jeff Dias / Divulgação
-
Salvador, a capital do estado da Bahia, no nordeste do Brasil, é uma cidade vibrante e multicultural com uma história rica e encantadora. Foto: digasalinas por Pixabay
-
-
Fundada em 1549, Salvador foi a primeira capital do Brasil e desempenhou um papel importante na colonização do país. Foto: domínio público
-
A cidade é conhecida por sua arquitetura colonial portuguesa, sua cultura afro-brasileira e seu litoral tropical. Foto: Domínio público
-
Salvador é uma cidade vibrante e cosmopolita que sempre tem algo a oferecer durante o ano todo. Foto: wikimedia commons Alex@Eddi
-
-
O bairro do Pelourinho, o centro histórico de Salvador, é um Patrimônio Mundial da UNESCO e é um dos destinos turísticos mais populares do Brasil. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
-
O Pelourinho é um labirinto de ruas de paralelepípedos, praças grandes e prédios coloridos. A arquitetura do bairro é uma mistura de estilos, incluindo barroco, colonial e neoclássico. Foto: Flickr CuchoGOL
-
As igrejas barrocas do Pelourinho são particularmente impressionantes, com seus interiores decorados com ouro e madeira. Foto: wikimedia commons Lalaisca
-
-
Em termos de eventos ao longo do ano, Salvador é mundialmente famosa por seu Carnaval, um dos maiores e mais animados do mundo. Mas a capital baiana vai muito além disso. Foto: Reprodução/Instagram
-
A cidade abriga festivais culturais, como o Festival de Jazz de Salvador. Todo mês de julho, o evento, que acontece no Parque da Cidade, reúne artistas de jazz de todo o mundo. Foto: Ligia Rizerio / Divulgação
-
Tem também o Festival de Verão, um evento de música popular que acontece todos os anos no mês de janeiro e reúne grandes artistas nacionais e internacionais. Foto: divulgação
-
-
Também anualmente, em novembro, no Museu de Arte Moderna da Bahia, acontece o Festival de Arte Contemporânea de Salvador, um evento que reúne artistas visuais de todo o mundo. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
-
O litoral de Salvador é outro ponto de destaque da cidade. A cidade tem mais de 50 quilômetros de praias, incluindo algumas das mais belas do Brasil. Foto: wikimedia commons Jorge Cortell
-
Um exemplo é a Praia de Itapuã, conhecida pelas suas areias douradas, coqueiros e águas tranquilas. O local já foi até mencionado em uma música música de Vinicius de Moraes e Dorival Caymmi. Foto: wikimedia commons Portal da Copa/ME
-
-
Além das praias, Salvador também tem uma variedade de outros parques e áreas verdes. O Parque da Cidade, por exemplo, localizado no alto de uma colina, oferece vistas panorâmicas da cidade. Foto: reprodução
-
Outro local famoso de Salvador o ano inteiro é o Jardim Botânico da Bahia, um destino popular para caminhadas e piqueniques. Foto: PMS/Divulgação
-
Localizado em uma das praias mais populares da cidade, o Farol da Barra oferece vistas deslumbrantes do oceano Atlântico. É um ótimo lugar para apreciar o pôr do sol. Foto: wikimedia commons Berenice Kauffmann Abud
-
-
Outro dos lugares mais procurados pelos turistas em Salvador é o Elevador Lacerda, um verdadeiro ícone da cidade que conecta a Cidade Baixa à Cidade Alta. Isso sem falar na vista panorâmica do mirante… Foto: flickr Débora Araújo
-
O Mercado Modelo, outro destino popular de Salvador, é conhecido por suas lojas de artesanato, onde os visitantes podem encontrar artigos de couro, instrumentos musicais e muito mais. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
-
Não menos importante, a Igreja do Bonfim, é um importante local de peregrinação, famosa por suas fitinhas coloridas que representam pedidos e agradecimentos. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
-