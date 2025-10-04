Galeria
Cães Golden Retriever encantam a web na recepção carinhosa ao “irmãozinho” humano
-
O bebê havia acabado de receber alta do hospital quando os tutores decidiram fazer a primeira apresentação. Nas imagens, as cadelas se aproximam com cuidado enquanto o pequeno dorme, demonstrando a natureza afetuosa que consagrou a raça como uma das mais dóceis do mundo. Foto: Reprodução TikTok
-
Com olhares atentos e movimentos delicados, Winnie e Scarlett cheiram o bebê suavemente e permanecem por perto, como se o acolhessem no novo lar. A cena encantou internautas, que destacaram a ternura e a sensibilidade dos animais diante da chegada do recém-nascido. Foto: reprodução TikTok
-
Existem quase 400 raças de cachorros pelo mundo, mas algumas são conhecidos por não latirem muito. E os Golden Retrievers estão nessa lista. Foto: Imagem de Magnus por Pixabay
-
São ótimos para quem tem bebê em casa, pois são cães silenciosos. Veja outros cachorros que também mantêm o ambiente sem barulheira. Foto: pixabay
-
-
Dálmatas são cachorros adaptáveis, adoram se exercitar e têm 13 anos de expectativa de vida. Medem 61 centímetros e pesam 32 kg em média e não são conhecidos por latir muito. Foto: Imagem de Kev por Pixabay
-
Mas as principais características desse dog são suas manchas pretas na pele. A raça é uma das mais famosas por causa do clássico filme 101 Dálmatas. Foto: Imagem de Trung Nguy?n por Pixabay
-
Beagles não são tão silenciosos em geral, mas, como essa tendência é atrelada à sua condição de vida, é possível encontrar uns bem quietos. Foto: Imagem de Andrey_and_Olesya por Pixabay
-
-
Por isso, atenção! Os beagles costumam ter tendência à obesidade e precisam de cuidados com a alimentação, além de muita atenção por parte do tutor. Foto: pixabay
-
Apesar do tamanho ser, à primeira vista, um pouco assustador, os boxers são muito sociáveis e não latem muito. Em média, medem 58 cm e pesam 27 kg. Foto: Imagem de Rob Raucci por Pixabay
-
Uma de suas principais características é ser muito fiel ao tutor. É um cachorro bastante protetor a toda família e um verdadeiro amigão. Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
-
-
O basenji é uma das raças mais antigas do mundo, com raízes nas cabeceiras dos rios Nilo e Congo, na África. Requer muita atenção e adora exercícios, sendo um legítimo cão de guarda. Foto: Imagem de Aleksandr Tarlõkov por Pixabay
-
A principal característica do basenji é que ele não late, mas emite grunhidos peculiares que se assemelham ao uivo. Foto: Imagem de Aleksandr Tarlõkov por Pixabay
-
O whippet, originário nos campos do norte da Inglaterra, é um cão de caça e bom de corrida. Sua velocidade fazia com que os camponeses os utilizassem como caçadores - chegam até a 60km/h! Foto: Imagem de No-longer-here por Pixabay
-
-
Mas se você quiser ter um whippet, cuidado! Eles são frágeis ao frio, já que são muito magros e possuem pelos finos. Em baixas temperaturas é necessário agasalhá-los. Foto: Imagem de Léa Quertier por Pixabay
-
A cara de mau pode até enganar, mas os buldogues são muito afetivos e adoram receber - e dar - amor. Os primeiros registros desse doguinho vêm da Inglaterra, datando da década de 1630. Foto: Imagem Pixabay
-
Uma característica, além de ele não latir muito, são as dobras de pele ao longo do corpo. Portanto, cuidado, já que é necessário limpar constantemente essas áreas, a fim de evitar irritações, alergias ou sobras de sujeiras. Foto: Imagem Pixabay
-
-
Originário do Japão, o Shiba Inu é provavelmente o menor cachorro asiático. Esses cães são extremamente resistentes e muito fiéis. Foto: Imagem de Ron por Pixabay
-
Eles não são muito de latir e adoram aventuras, visto que dispõem de muita energia e agilidade. Você deve se lembrar de ter visto essa raça em memes, que tomaram a internet por conta de suas expressões adoráveis e, claro, engraçadas. Foto: Imagem de Petra Göschel por Pixabay
-
Chegou a hora dos inconfundíveis pugs! Esses cachorros extremamente dóceis e amáveis se originam da China e são das raças mais antigas do mundo. Foto: Imagem de mike por Pixabay
-
-
O focinho achatado, o fato de latir pouco (com barulho de ronco) e o rabinho enrolado são apenas algumas das características desse adorável cachorrinho. Foto: Imagem de Sven Lachmann por Pixabay
-
Alerta de fofura! O Cavalier King Charles Spaniel é extremamente fofo, não late muito e tem uma expectativa de vida de 15 anos. Ele adora atenção e é muito apegado ao tutor. Foto: Imagem de ???????? ???????? por Pixabay
-
Procure não deixá-lo muito tempo sozinho, já que é um dog muito ligado à presença humana. Leve-o para passear para gastar um pouco de sua energia e distraí-lo, já que se entedia muito facilmente. Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
-
-
Você sabia que o cachorro mais alto registrado no Guiness Book (Livro dos recordes) é um dogue alemão? Zeus, de Otsego, nos Estados Unidos, media 111,8 cm. A raça ficou popularizada pelo personagem Scooby Doo, um dogue alemão marrom. Foto: Imagem de Martin Tajmr por Pixabay
-
Apesar do porte grande, o Dogue Alemão tem uma alma brincalhona e não aparenta ter a noção de seu tamanho. Ele faz brincadeiras típicas de cachorros menores, como pular no colo do dono. Foto: Imagem de trwirth por Pixabay
-
Uma das raças mais antigas do mundo e também mais rápidas! O galgo consegue correr até 72 km/h, sendo um dos mais talentosos do mundo na corrida. Foto: Imagem de Michael por Pixabay
-
-
Por ser uma raça discreta e reservada, o galgo inglês (também conhecido por greyhoud) não late muito, fazendo pouco barulho. É, também, muito obediente. Foto: Imagem de Francesco Bovolin por Pixabay