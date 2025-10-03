De boa sem qualquer companhia ao lado: conheça animais que vivem bem sozinhos

Diabo-da-tasmânia – Esse marsupial é territorialista e só interage com outros da espécie para brigar por comida ou se reproduzir. Ele é conhecido por seu temperamento agressivo e vocalizações assustadoras. Vive solitariamente em florestas da Tasmânia, caçando pequenos animais e se alimentando de carcaças. Foto: Imagem de pen_ash por Pixabay