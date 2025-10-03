Galeria
Ciência aponta as modelos mais belas do mundo; saiba o critério
-
A lista combina estética clássica com diversidade, analisando rostos de diferentes estilos e origens. A seguir, conheça o Top-10 de modelos (incluindo uma brasileira) que, segundo a matemática da beleza, estão mais próximas da perfeição. Foto: Reprodução do instagram @katemossagency
-
Ícone da moda internacional, Naomi Campbell aparece entre as mais belas com 90,91% de simetria facial segundo a proporção áurea. O estudo de Julian De Silva destaca o contorno do rosto e a simetria dos olhos como pontos altos. Foto: Reprodução de vídeo Channel 4
-
Além do impacto estético, a britânica carrega décadas de influência na indústria da moda, representando elegância, força e ancestralidade. Sua presença na lista reforça que beleza também é atitude, história e representatividade. Foto: Reprodução de vídeo Channel 4
-
A modelo e atriz Emily Ratajkowski figura entre as mais bem avaliadas com 90,8% de aderência à proporção áurea. Seus olhos e o contorno dos lábios foram destacados como os traços mais próximos do ideal clássico. Foto: Rogue Artists - wikimedia commons
-
-
Além da aparência, ela é reconhecida por seu ativismo feminista e presença nas redes sociais. Emily representa uma beleza contemporânea, que une harmonia estética e autenticidade em igual medida. Foto: Reprodução do instagram @emrata
-
Com traços marcantes e personalidade irreverente, Cara Delevingne conquistou 91,1% de simetria na análise de Julian De Silva. Suas sobrancelhas espessas, olhar penetrante e estrutura facial bem definida renderam altas notas. Foto: Reprodução do instagram @caradelevingne
-
O cirurgião apontou o equilíbrio do queixo e a proporção dos olhos como destaques. Mais que uma modelo, Cara é atriz, ativista e símbolo de uma beleza ousada e fora dos padrões convencionais. Foto: Reprodução do instagram @caradelevingne
-
-
A chinesa Liu Wen é considerada uma das modelos asiáticas mais influentes da atualidade — e seu rosto conquistou 91,23% de simetria segundo o estudo. De Silva elogiou a proporção entre nariz e queixo, além da delicadeza dos traços. Foto: Myles Kalus Anak Jihem - wikimedia commons
-
Integrante da famosa família Kardashian-Jenner, Kendall Jenner teve 91,4% de aderência à proporção áurea. O estudo apontou o formato do rosto e a simetria dos lábios como seus pontos mais fortes. Foto: Reprodução do instagram @kendalljenner
-
Além do sucesso nas passarelas, Kendall se destaca como uma das modelos mais seguidas nas redes sociais. Ela representa uma estética moderna e midiática, que une beleza clássica à influência digital. Foto: Reprodução do instagram @kendalljenner
-
-
A canadense Winnie Harlow tem 91,26% de simetria facial. Seu nariz recebeu avaliação altíssima: 96,9%. Portadora de vitiligo, Winnie revolucionou o padrão da indústria ao desfilar com sua condição de pele e provar que a beleza é múltipla. Foto: Reprodução do instagram @winnieharlow
-
Com 91,39%, a britânica Jourdan Dunn se destaca pela simetria dos olhos e pelo equilíbrio das proporções faciais. Julian De Silva destacou sua estrutura óssea e o contorno natural do rosto. Foto: Reprodução do instagram @jourdandunn
-
Jourdan Ã© sÃmbolo de elegÃ¢ncia e diversidade, tendo sido a primeira modelo negra a desfilar para algumas grandes marcas apÃ³s dÃ©cadas. Sua beleza transcende padrÃµes, inspirando novas geraÃ§Ãµes a enxergarem forÃ§a na autenticidade. Foto: ReproduÃ§Ã£o do instagram @jourdandunn
-
-
A brasileira Gisele Bündchen aparece em terceiro lugar, com 93,6% de proximidade com a proporção áurea. De acordo com o estudo, seus lábios e nariz atingem 99,4% de harmonia. Foto: Reprodução do instagram @gisele
-
Considerada uma das maiores modelos de todos os tempos, Gisele une simetria facial, carisma e versatilidade. Sua trajetória mostra que beleza também é postura e presença, e sua posição no ranking consagra a força da estética brasileira no cenário mundial. Foto: Reprodução do instagram @gisele
-
Com 93,87%, a veterana Cindy Crawford ocupa o segundo lugar no ranking. Seu queixo foi considerado quase perfeito, com 99,6% de precisão segundo a proporção áurea. Foto: Reprodução do Youtube canal
-
-
De Silva destaca o equilíbrio de suas feições como um dos principais motivos para sua colocação. Ícone dos anos 90, Cindy continua sendo uma referência atemporal de beleza, mostrando que elegância e simetria resistem ao tempo. Foto: Reprodução do Instagram @cindycrawford
-
Liderando a lista com 94,14%, a britânica Kate Moss é considerada a modelo mais próxima da proporção áurea. Seus olhos intensos e o formato do rosto atingem até 97,4% em critérios isolados. Foto: reprodução instagram
-
Para Julian De Silva, a harmonia dos traços clássicos e a intensidade do olhar garantem sua posição. Kate, que marcou gerações com seu estilo único e enigmático, representa o auge da beleza matemática com toque de mistério. Foto: Reprodução do instagram @katemossagency
-