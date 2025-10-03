Galeria
Surto de norovírus impacta quase 100 passageiros de cruzeiro com destino a Miami
A viagem, a bordo do Serenade of the Seas, começou no dia 19 de setembro e levava 94 passageiros e quatro tripulantes. Foto: Wikimedia Commons/Piergiuliano Chesi
De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a situação foi registrada antes da chegada final do navio a Miami. Foto: Wikimedia Commons/Pjotr Mahhonin
Os dados oficiais, divulgados em 28 de setembro, indicam que as 98 pessoas – 94 passageiros e quatro membros da tripulação – apresentaram sintomas de infecção gastrointestinal, como diarreia e vômitos. Foto: Fredrick F./Unsplash
A bordo, estavam 1.874 passageiros e 883 tripulantes, o que significa que menos de 4% dos presentes foram afetados. Foto: Uta Scholl/Unsplash
Diante do surto, a empresa adotou medidas de contenção, que incluíram a intensificação da limpeza, o isolamento dos doentes e a coleta de amostras para testes. Foto: Georg Eiermann/Unsplash
Em declaração ao USA Today, a Royal Caribbean afirmou tratar a saúde e a segurança como prioridade máxima, seguindo protocolos de higiene que excedem as recomendações padrão de saúde pública. Foto: Shai Pal/Unsplash
O percurso do Serenade of the Seas incluía passagens pelo México, Canal do Panamá e Colômbia, com previsão de término em Miami. Foto: Wikimedia Commons/Matt H. Wade
Este episódio marca o 19º surto de doenças gastrointestinais em cruzeiros registrado em 2025. Destes, o norovírus foi o responsável por 14. Foto: NatureFriend/Pixabay
Em janeiro, um surto de diarreica aguda (DDA) atingiu 127 passageiros no cruzeiro MSC Grandiosa, que fez escala em Santos, no litoral de São Paulo. Foto: Flickr - kees torn
Em 2024, o mesmo agente foi responsável por 15 dos 18 surtos identificados em embarcações de turismo, conforme dados do CDC. Foto: Hans Toom/Pixabay
Só em dezembro de 2024, cinco navios de cruzeiro tiveram relatos de sintomas gastrointestinais. Foto: Viola '/Pixabay
Segundo o especialista em doenças infecciosas e professor do Vanderbilt University Medical Center, William Schaffner, o norovírus é conhecido como o "vírus do navio de cruzeiro". Foto: NIAID/CDC
Altamente contagioso, ele é considerado uma das principais causas de gastroenterite no mundo. Foto: Fusion Medical Animation/Unsplash
Sua transmissão ocorre pelo contato com pessoas, superfícies, água ou alimentos contaminados. Foto: Priscilla Du Preez ????????/Unsplash
Os sintomas, que incluem diarreia, vômito, febre e cólicas, geralmente persistem por um a três dias. Foto: Polina Tankilevitch/Pexels
Embora na maioria dos casos não seja grave, pode provocar desidratação, principalmente em crianças pequenas e idosos. Foto: Reprodução/Freepik
Apesar disso, a infecção pode atingir pessoas de todas as idades, ocorrendo várias vezes ao longo da vida devido à diversidade do vírus. Foto: Freepik/kjpargeter