Surto de norovírus impacta quase 100 passageiros de cruzeiro com destino a Miami

  • A viagem, a bordo do Serenade of the Seas, começou no dia 19 de setembro e levava 94 passageiros e quatro tripulantes.
  • De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a situação foi registrada antes da chegada final do navio a Miami.
  • Os dados oficiais, divulgados em 28 de setembro, indicam que as 98 pessoas – 94 passageiros e quatro membros da tripulação – apresentaram sintomas de infecção gastrointestinal, como diarreia e vômitos.
  • A bordo, estavam 1.874 passageiros e 883 tripulantes, o que significa que menos de 4% dos presentes foram afetados.
  • Diante do surto, a empresa adotou medidas de contenção, que incluíram a intensificação da limpeza, o isolamento dos doentes e a coleta de amostras para testes.
  • Em declaração ao USA Today, a Royal Caribbean afirmou tratar a saúde e a segurança como prioridade máxima, seguindo protocolos de higiene que excedem as recomendações padrão de saúde pública.
  • O percurso do Serenade of the Seas incluía passagens pelo México, Canal do Panamá e Colômbia, com previsão de término em Miami.
  • Este episódio marca o 19º surto de doenças gastrointestinais em cruzeiros registrado em 2025. Destes, o norovírus foi o responsável por 14.
  • Em janeiro, um surto de diarreica aguda (DDA) atingiu 127 passageiros no cruzeiro MSC Grandiosa, que fez escala em Santos, no litoral de São Paulo.
  • Em 2024, o mesmo agente foi responsável por 15 dos 18 surtos identificados em embarcações de turismo, conforme dados do CDC.
  • Só em dezembro de 2024, cinco navios de cruzeiro tiveram relatos de sintomas gastrointestinais.
  • Segundo o especialista em doenças infecciosas e professor do Vanderbilt University Medical Center, William Schaffner, o norovírus é conhecido como o
  • Altamente contagioso, ele é considerado uma das principais causas de gastroenterite no mundo.
  • Sua transmissão ocorre pelo contato com pessoas, superfícies, água ou alimentos contaminados.
  • Os sintomas, que incluem diarreia, vômito, febre e cólicas, geralmente persistem por um a três dias.
  • Embora na maioria dos casos não seja grave, pode provocar desidratação, principalmente em crianças pequenas e idosos.
  • Apesar disso, a infecção pode atingir pessoas de todas as idades, ocorrendo várias vezes ao longo da vida devido à diversidade do vírus.
