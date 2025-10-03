Galeria
Rodovia ‘flutua’ sobre o oceano e parece cenário de ficção
-
Esse é exatamente o caso da Overseas Highway, localizada na Flórida, nos Estados Unidos. Foto: Wikimedia Commons/Jbellamy-fults
-
A rodovia se estende por 182 quilômetros sobre o Oceano Atlântico. Uma paisagem de tirar o fôlego! Foto: Divulgação/United States Department of Transportation
-
A estrada conecta a cidade de Miami às famosas Florida Keys, um arquipélago de ilhas tropicais no sul da Flórida. Foto: Unsplash/Mikhail Nilov
-
A paisagem, formada pelas águas cristalinas do Caribe e pelo céu aberto, parece cenário de filme. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Reconhecida como uma das rotas mais espetaculares dos Estados Unidos, a Overseas Highway é considerada uma obra-prima da engenharia. Foto: Reprodução/YouTube
-
Idealizada por Henry Flagler no início do século 20, a estrada foi reconstruída e adaptada para veículos após o furacão de 1935, um dos mais devastadores da história dos EUA. Foto: Flickr - Florida Keys--Public Libraries
-
Seu percurso conecta 44 ilhas por meio de diversas pontes, oferecendo a quem passa a ilusão de estar flutuando sobre o oceano. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Mais do que uma simples via de ligação, a estrada se tornou um verdadeiro atrativo turístico da Flórida. Foto: Reprodução/YouTube
-
Segundo a plataforma Hellotickets, ela está entre as "viagens de carro mais cênicas dos Estados Unidos", ao lado de percursos icônicos como a Pacific Coast Highway, a Blue Ridge Parkway e a histórica Rota 66. Foto: Reprodução/YouTube
-
O trecho mais emblemático da estrada é a famosa Seven Mile Bridge, com mais de 11 km de extensão, que forma a segunda metade da rota. Foto: Flickr - George W. Hatcher
-
-
Construída entre 1909 e 1912, a ponte já foi considerada uma das mais longas do mundo. Foto: Wwikimedia Commons/Flip Schulke
-
Ao longo do trajeto, a rodovia conta com pontos de paradas para fotos e contemplação da paisagem. Foto: Reprodução/YouTube
-
A ponte original, agora restrita a pedestres e ciclistas, permite explorar a região com tranquilidade, proporcionando contato mais próximo com a brisa do mar. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Ao longo do trajeto, é possível visitar destinos como Key Largo, Islamorada, Marathon e, finalmente, Key West, a ilha mais ao sul do território continental americano. Foto: Wikimedia Commons/Clément Bardot
-
Além da beleza natural, a estrada também possui boa infraestrutura e sinalização, sendo segura e bem conservada. Foto: Flickr - Peter Dutton
-
A Overseas Highway já foi destaque em comerciais, séries e filmes, como a saga "Velozes e Furiosos" e "True Lies", com Arnold Schwarzenegger. Foto: Reprodução
-
-
Em Key West, ponto final da estrada, os visitantes encontram o marco “Southernmost Point”, o ponto mais ao sul dos Estados Unidos continentais, além de atrações como a casa do escritor Ernest Hemingway. Foto: Wikimedia Commons/Radomianin