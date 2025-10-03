Família notória na China tem 11 membros condenados à morte

Segundo a mídia estatal, a notória família era ligada a um dos quatro clãs que controlavam a cidade de Laukkaing, próxima à fronteira chinesa, onde transformaram o local em um polo de jogos de azar, drogas e golpes. Em 2023, Mianmar já havia prendido vários envolvidos e os entregado às autoridades chinesas. Foto: Reprodução/CCTV