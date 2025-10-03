Charme no telão: os eternos galãs da Era de Ouro de Hollywood

Fred MacMurray (1908 - 1991) - EUA - Foi músico e tocava saxofone em uma orquestra antes de ser uma das estrelas mais versáteis e bem-sucedidas. Ele participou de mais de 100 filmes, como o clássico ''Pacto de Sangue'' e ''Se Meu Apartamento Falasse''. Ficou 12 anos no ar com a série ''A Escuna do Diabo''. Foto: Paramount Pictures / Domínio público / commons wikimedia