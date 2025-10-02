Assine
Ave assustadora mata os irmãos e caça até crocodilos

  • O bico da Cegonha-bico-de-sapato é enorme (o terceiro maior entre as aves do mundo), e ela pode chegar a medir 1,5 metro de altura!
  • Inclusive, seu nome vem justamente pelo formato de seu bico, que se assemelha ao de um sapato velho.
  • Essas aves são comuns em áreas pantanosas e se alimentam principalmente de peixes, como o peixe-gato.
  • No entanto, elas também podem caçar presas maiores, como enguias, cobras e até filhotes de crocodilo, conforme relatado no Journal of African Ornithology.
  • Ao contrário de outras aves que vivem em bandos, a Cegonha-bico-de-sapato mantém um estilo de vida solitário.
  • Cada ninhada pode ter até três ovos, mas é comum que apenas um filhote sobreviva até a fase adulta, devido à competição intensa entre irmãos.
  • O primeiro a nascer geralmente luta contra os mais novos por comida e pode até matá-los para garantir que seja o único a ganhar alimento.
  • Um documentário da BBC chegou a mostrar como o filhote mais velho morde os mais novos, que acabam sendo negligenciados pela mãe.
  • Além de ser grande e ter uma aparência peculiar, essa ave também emite um som que alguns descrevem como parecido com o de uma metralhadora.
  • A Cegonha-bico-de-sapato é um predador que pode até mesmo engolir uma presa inteira, a depender do tamanho.
  • Essa ave paciente espreita suas presas em pântanos e lagos rasos, permanecendo imóvel por longos períodos até o momento oportuno para atacar com precisão mortal.
  • Essa ave é a única espécie do gênero Balaeniceps e da família Balaenicipitidae. De acordo com a LiveScience, seus parentes mais próximos são os pelicanos.
  • A ordem dos Pelecaniformes, à qual a a Cegonha-bico-de-sapato pertence, surgiu no final do Cretáceo, cerca de 145 a 66 milhões de anos atrás.
  • Essa ave pode atingir uma envergadura de até 2,3 metros. Além disso, elas podem viver naturalmente até 30 anos.
  • Atualmente, elas são classificadas como Ameaçadas de Extinção pela União Internacional para Conservação da Natureza.
  • Estima-se que restem entre 5 mil a 8 mil aves Cegonha-bico-de-sapato na natureza.
  • Mesmo assim, as Cegonhas-bico-de-sapato ainda são uma parte importante do ecossistema africano e desempenham um papel vital no controle das populações de peixes e rãs.
  • Especialistas ressaltam que é importante proteger essas aves magníficas e seus habitats para garantir sua sobrevivência para as gerações futuras.
