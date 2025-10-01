Galeria
Exame encerra mistério da Virgem que ‘chorava sangue’
-
Porém, exames mostraram que o material genético encontrado no líquido é da própria proprietária da estátua, Gisella Cardia, que se apresenta como vidente e organizava as peregrinações. Foto: reprodução
-
Segundo a análise, feita pela Universidade de Roma Tor Vergata, o líquido vermelho é sangue humano e tem origem natural. Foto: wikimedia commons/Creative Commons
-
O estudo também descartou teorias anteriores de que poderia ser sangue de porco ou mesmo de tinta. Foto: Jacques GAIMARD/Pixabay
-
Desde 2016, a vidente afirmava presenciar aparições de Maria e Jesus em Trevignano, cidade que fica ao noroeste de Roma. Foto: reprodução/youtube
-
-
Segundo ela, o fenÃŽmeno "sobrenatural" fazia com que a estÃ¡tua chorasse lÃ¡grimas de sangue em alguns momentos. Foto: pexels/Paolo Sbalzer
-
As proibições incluem missas, orações em grupo, peregrinações e qualquer atividade que pudesse sugerir aprovação oficial da Igreja. Foto: Thays Orrico/Unsplash
-
Tempos depois, o Vaticano também se posicionou, declarando que o tal "sangue" na estátua não se tratava de um milagre. Foto: JEROME CLARYSSE por Pixabay
-
-
De acordo com a imprensa italiana, alguns peregrinos acusam a vidente de fraude e de ter ganhado dinheiro de forma ilegal. Foto: reprodução
-
Eles querem, entre outras coisas, que a mulher devolva as doações que recebeu. Foto: steve buissine pixabay
-
Segundo a advogada de Cardia, Solange Marchignolio, o DNA encontrado pode ser uma mistura, já que sua cliente "tocou, beijou e mexeu na estátua". Foto: pexels/Alba Leader
-
-
O principal argumento dos religiosos que acreditam é: como alguém pode saber qual é o DNA da Virgem Maria? Foto: DDP/Unsplash
-
Com uma população de aproximadamente 5.800 mil habitantes, Trevignano Romano é uma pequena e charmosa cidade localizada na região do Lácio, na Itália, a aproximadamente 40 km ao norte de Roma. Foto: reprodução/youtube
-
Com uma atmosfera tranquila, Trevignano é conhecida por seu cenário natural deslumbrante, onde o lago de origem vulcânica se encontra com colinas verdejantes. Foto: wikimedia commons/Albarubescens
-
-
A cidade tem origens antigas, remontando à época etrusca, como evidenciado pelos achados arqueológicos na área, incluindo tumbas e artefatos que podem ser explorados no Museu Civico local. Foto: wikimedia commons/Albarubescens
-
Durante a Idade Média, Trevignano desempenhou um papel estratégico devido à sua localização privilegiada, e vestígios desse período podem ser vistos nas ruínas do Castelo Orsini, que domina a paisagem da cidade. Foto: wikimedia commons/Albarubescens
-
A Igreja de Santa Maria Assunta, construída no século XV sobre uma antiga estrutura românica, guarda afrescos renascentistas importantes. Foto: wikimedia commons/Creative Commons
-