Desejo realizado

Sabe aquela roupa que você sonhou a vida inteira? A peça que veste bem, não incomoda, não amarrota, não precisa passar, é leve, cai bem, é extremamente confortável e, ainda por cima é bonita e elegante? Pois bem, ela existe, tem nome e sobrenome e foi criada por uma craque que tem uma grande estrada na moda. Trata-se da Pronta, marca de moda feminina de Terezinha Santos, criadora da saudosa Patachou, que fazia parte do Grupo Mineiro de Moda.

Coleção para a estação mais quente do ano Pronta/divulgação



Terezinha decidiu criar a marca para entregar tudo que foi descrito acima. Be, talvez nem tudo, mas conseguiu entregar muito mais do que pretendia. A marca nasceu no início deste ano com a proposta de ressignificar a alfaiataria feminina, com foco em elegância e uso de materiais sustentáveis, como a poliamida reciclada Sensil EcoCare.



E como o tempo voa, a nova coleção da Pronta para o verão 2026 chegou com o nome Tempo em movimento.



Quantas vezes você já disse ou ouviu a expressão “o tempo voa” ao longo da vida? Se até aqui ela sempre soou como um correr veloz e sem trégua, a Pronta propõe outra perspectiva: um convite para refletir sobre a amplitude desse significado. “Porque o tempo também pode voar sem pressa, contemplando o que encanta, pairando entre quem nos faz bem, flutuando sobre o que alimenta a alma.”



É nesse espírito que nasceu a coleção para a estação mais quente do ano da marca que vai revolucionar seu jeito de vestir.



Confeccionada com matérias-primas eco sustentáveis e tecidos exclusivos que garantem conforto térmico, a coleção traz leveza real para os dias quentes. Os materiais, ainda mais fluidos, permitem que cada peça se mova com o corpo, ampliando a sensação de bem-estar sem abrir mão do design contemporâneo que define a marca.



A paleta traduz o verão em nuances que brincam com volumes, cores e texturas. O marfim que ilumina com suavidade, o rosa quartzo delicado e sereno e a vivacidade da cor Pacífico, vibrante e cheia de energia. Juntas, essas tonalidades constroem um verão leve e refrescante, fiel à proposta de vestir com naturalidade e consciência.



“Tempo em Movimento é uma homenagem à fluidez do tempo, dos sentidos e das emoções. Um convite à liberdade de se expressar, se permitir, se conectar e experimentar. Um olhar que abraça o presente e inspira novas possibilidades. Porque descobrir o que te faz voar é parte do caminho. E estar pronta para chegar onde quiser também. Sempre no seu tempo”, diz a fundadora da marca.