Precisão e personalização

Apesar de não ser uma área nova, a cirurgia dermatológica pode ser ainda pouco falada, o que leva ao desconhecimento do ramo por grande parte das pessoas. De acordo com a médica cirurgiã dermatológica, Maitê Leite, a área trata, assim como a dermatologia em geral, de condições da pele e anexos (como são chamadas partes do corpo como as unhas e os pelos e cabelos).



Entretanto, o maior fluxo de trabalho de Maitê vem, justamente, do encaminhamento de dermatologistas que não fazem cirurgias. “A gente trata condições e adoecimento da pele. Podemos atuar na remoção de tumores cutâneos, como o câncer de pele ou lesões pré-cancerígenas; na remoção de lesões benignas como cistos e verrugas; condições congênitas, que vem desde o nascimento, como manchas ou má formações vasculares; doenças inflamatórias; etc”, explica a especialista.



Neste sentido, há diferentes tipos de cirurgia, conforme explica Maitê. A cirurgia excisional, por exemplo, é a que retira totalmente tumores ou lesões benignas ou malignas. A solicitação de uma biópsia após a localização e retirada de uma lesão suspeita também é uma parte fundamental do trabalho de um cirurgião dermatológico.



Outra frente de atuação são os retalhos e enxertos. “Essa é uma condição que acontece muito após cirurgias que pegam grandes áreas do corpo e deixam tipo um ‘buraco’. Nesse caso, enxertamos a pele de outra parte do corpo, no local.”



Maitê destaca ainda a Cirurgia Micrográfica de Mohs, ideal para a remoção de tumores em áreas chamadas “nobres”, como o rosto, nariz, lábios, pálpebra ou mesmo dedos das mãos ou pés (áreas em que é fundamental preservar a sensibilidade). “É uma cirurgia precisa, que preserva o máximo de tecido do paciente e usa equipamentos muito específicos, por isso, a maioria é feita dentro de hospitais”, explica, ressaltando que nesses casos ela costuma indicar para outro profissional, já que sua atuação é mais dentro da sua clínica.



Estética

Apesar de a cirurgia dermatológica ser mais voltada ao tratamento de doenças clinicas, ela também pode atuar na estética de alguma forma. Maitê, por exemplo, trabalha com a correção de lóbulo da orelha, quando o furo é rasgado ou alargado pelo peso dos brincos.



Há ainda a correção de cicatrizes, que pode ser feita com equipamentos que melhoram seus aspectos ou ainda é possível refazer a cicatriz na clínica.



Personalizado

Uma das grandes vantagens da cirurgia dermatológica, segundo a cirurgiã, é o fato de não precisar dar entrada em um hospital, por serem cirurgias feitas com anestesia local dentro de consultórios (na maior parte dos casos). “Pela experiência, em vez de você estar dentro de um hospital, pegar fila, esperar. Na clínica o paciente tem atendimento mais personalizado e rápido”, conta ela, que destaca que há um grande volume de procedimentos desse tipo em grandes hospitais.



Área específica

Apesar de ser uma parte dentro da dermatologia, a médica enxerga que ainda há um desconhecimento dessa área, afinal, boa parte dos dermatologistas optam por não atuar na cirurgia. “Vejo que as cirurgias de pequena complexidade não são muito feitas pelo cirurgião plástico, que atua mais com procedimentos maiores como prótese de silicone ou lipoaspirações, e nem pelo dermatologista, que costuma estar mais ligado à estética. Acredito que há uma lacuna entre a dermatologia e a plástica”, diz a médica, que passou boa parte da vida profissional na cirurgia geral, dentro de hospitais, e, há cerca de dois anos, decidiu atuar na cirurgia dermatológica após um curso de especialização.

