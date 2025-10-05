Sempre atual e elegante

A Swarovski é uma das empresas do grupo austríaco Swarovski AG. Este ano, a casa austríaca dos cristais celebra 130 anos da Swarovski e apesar de tamanha longevidade, a alma da marca e de seus produtos continua mais atual do que nunca. A prova disso é a coleção comemorativa da data, na qual a diretora-criativa Global, Giovanna Engelbert, explora facetas do passado, presente e futuro, oferecendo uma nova perspectiva sobre a extravagância alegre. Intitulada Algria, novas silhuetas colidem em joias intricadas e hiperversáteis que evocam a herança da marca e seu savoir-faire infinito, para a estação.

Coleção Sublima Swarovski/divulgação



Os cristais Swarovski foram criados quando Daniel Swarovski inventou em 1892 uma máquina de corte elétrica que facilitou a produção de vidro cristal. Em 1895, foi fundada a Swarovski quando o criador abriu uma fábrica de cortes em Wattens, Austria. Os cristais Swarovski são conhecidos em todo o mundo por seu tamanho, brilho, e delicadeza fornecidos pelo corte. A direção da empresa está na sua quinta geração.



O logotipo original do Swarovski era a flor edelweiss, mas foi substituída pelo cisne estilizado em 1988. Em 2004, lançaram o Xillion, um novo corte patenteado elaborado para otimizar o brilho dos produtos Roses (componentes de cristais com a parte de trás reta) e os Chatons (cortes no estilo de diamantes).



Desde a beleza nítida das formas esculturais de Sublima até a vibrante em Gema e Idyllia, A coleção Alegria é um catalisador para a autoexpressão radiante, e a beleza das formas e multiplicidade de cores e lapidações dão o diferencial nas peças. A coleção é composta pelas linhas Millenia, homenagem ao fundador e aos primeiros trabalhos da marca; Matrix, representando o DNA refinado do design de cristal da marca, na perfeição orgânica da estrutura helicoidal; Sublima, celebrando os fluxos e refluxos da natureza, os formatos orgânicos; Gema, com seus cristais coloridos em cascata e uma mistura inesperada de lapidações; Idyllia, inspirada pela fantasia, arte e savoir-faire técnico da Swarovski; Dextera, modernidade; Constella, inspirada no céu noturno e nas constelações; Mesmera, estilos marcantes e clássicos; Imber, estética industrial; Una, revela movimentos hipnóticos em designs versáteis de dupla face; Swan, símbolo do amor eterno, representa mais de 130 anos de herança e savoir-faire.



E para engrandecer ainda mais os 130 anos, a Swarovski lançou três novas peças na coleção Viena, cada peça — incluindo um colar/broche versátil — oferece uma abordagem elegante para transições do dia à noite. Viena é inspirada na majestade singular do Cisne Swarovski, funde herança com modernidade.

Asas abstratas e formas semelhantes a penas parecem desafiar a gravidade, com energia cinética que evoca os movimentos graciosos do cisne. Detalhes em pavê e a acumulação de pedras em cortes e tamanhos variados amplificam a beleza de cada peça – uma homenagem extraordinária aos 130 anos de savoir-faire em cristal e inovação técnica.