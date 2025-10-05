Assine
overlay
Início Feminino & Masculino

Índia com bossa brasileira

Mixed lança coleção alto verão 2026, intitulada ‘Holi Cash’, com inspiração em festa indiana

Publicidade
Carregando...
Isabela Teixeira da costa
Isabela Teixeira da costa
Repórter
05/10/2025 04:00

compartilhe

SIGA
x
Coleção alto verão 2026,
Coleção alto verão 2026, crédito: MIXED/DIVULGAÇÃO

A Mixed lançou seu alto verão 2025/26 com a coleção ‘Holi Cash’, dando continuidade às referências indianas já exploradas pela marca nesta temporada. A proposta traduz a intensidade da festa das cores em uma leitura sofisticada e tropical, refletindo a alegria, a energia solar e o brilho das praias brasileiras.

Coleção ‘Holi Cash’, com inspiração em festa indiana
Coleção ‘Holi Cash’, com inspiração em festa indiana Mixed/divulgação


Holi Cash é um festival indiano anual que comemora a chegada da primavera, a vitória do bem sobre o mal e a renovação das relações. Conhecido como o "Festival das Cores", ele envolve a celebração com lançamento de pós e tintas coloridas, danças e festividades com comida e bebida. O evento ocorre entre fevereiro e março, seguindo o calendário lunar hindu, e simboliza o fim do inverno e a união das pessoas.


A marca uniu essa inspiração à leveza e frescor das praias brasileiras, para um visual sofisticado e tropical. Por isso as fotos da campanha foram feitas na praia e com fumaça colorida, unindo a festa indiana ao nosso país.


Nesta nova etapa da coleção de verão, a cartela de cores ganha mais vida: o rosa pink e o hortênsia se destacam, enquanto o restante da cartela composta por tons como, azul, amarelo, preto e branco colorem a coleção, que também traz estampas exclusivas e uma variedade de modelos leves e versáteis, pensados para o forte verão brasileiro.


Entre as novidades, a diretora de criação da marca, Riccy Souza Aranha, chama a atenção para a Camisa Guadalupe, item colecionável da Mixed, que retorna em uma leitura atualizada com estampa floral.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay