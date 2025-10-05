Índia com bossa brasileira

A Mixed lançou seu alto verão 2025/26 com a coleção ‘Holi Cash’, dando continuidade às referências indianas já exploradas pela marca nesta temporada. A proposta traduz a intensidade da festa das cores em uma leitura sofisticada e tropical, refletindo a alegria, a energia solar e o brilho das praias brasileiras.

Coleção ‘Holi Cash’, com inspiração em festa indiana Mixed/divulgação



Holi Cash é um festival indiano anual que comemora a chegada da primavera, a vitória do bem sobre o mal e a renovação das relações. Conhecido como o "Festival das Cores", ele envolve a celebração com lançamento de pós e tintas coloridas, danças e festividades com comida e bebida. O evento ocorre entre fevereiro e março, seguindo o calendário lunar hindu, e simboliza o fim do inverno e a união das pessoas.



A marca uniu essa inspiração à leveza e frescor das praias brasileiras, para um visual sofisticado e tropical. Por isso as fotos da campanha foram feitas na praia e com fumaça colorida, unindo a festa indiana ao nosso país.



Nesta nova etapa da coleção de verão, a cartela de cores ganha mais vida: o rosa pink e o hortênsia se destacam, enquanto o restante da cartela composta por tons como, azul, amarelo, preto e branco colorem a coleção, que também traz estampas exclusivas e uma variedade de modelos leves e versáteis, pensados para o forte verão brasileiro.



Entre as novidades, a diretora de criação da marca, Riccy Souza Aranha, chama a atenção para a Camisa Guadalupe, item colecionável da Mixed, que retorna em uma leitura atualizada com estampa floral.