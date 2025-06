Celebrando encontros

Intitulada Artesania, a coleção da Arte Sacra para a estação mais fria do ano resgata a história da marca e da família Malloy, tendo como ponto de partida a matriarca Maria Rita Malloy, artista plástica, bordadeira, artesã. Uma mulher forte, elegante, estilosa e que soube passar para as filhas, Marcela e Carolina, todo esse conhecimento e bom gosto.

A coleção passeia entre o etéreo e o tangível, celebra o encontro do fluido com o estruturado, o casamento do clássico com o contemporâneo. Cada peça conta uma história, tecida pelas mãos da tradição, e rica em detalhes artísticos. A Artesania não apresenta apenas o universo da moda festa, mas também traz para as mulheres elegantes uma linha especial de moda casual chique para coqueteis, jantares, festas mais informais.

A proposta da Arte Sacra é unir elegância e versatilidade, e por isso traz uma variedade de peças como calças, blusas, tops, bermudas, saias, túnicas além de conjuntos e terceiras peças que harmonizam e formam composições únicas. Elas se misturam e podem ser jogadas umas com as outras criando looks diferentes e criativos. Os tecidos variam entre os fluidos como crepes, cetins e organzas, que trazem leveza e movimento, até os estruturados tafetás, shantungs e zibelinas, que conferem presença e sofisticação.

A coleção oferece opções para quem busca combinações sofisticadas, seja em looks completos ou peças versáteis que podem ser usadas separadamente. O grande destaque está nos florais e arabescos, inspirados no trabalho da artista plástica Maria Rita Malloy, que tem um papel fundamental na identidade da Artesania. Esses padrões surgem em estampas mapeadas, bordados e aplicações detalhadas e cuidadosamente posicionadas, e em estampas corridas, que fluem naturalmente pelos tecidos, dando vida e movimento às criações.

A paleta de cores realça essa fusão de elementos: do neutro e elegante off white ao sofisticado prata luna, passando por tons suaves como rose blush e lavanda, até cores vibrantes como vermelho rubi e azul profundo. Tons naturais como cerâmica mint, folha e floresta conectam as peças à essência da natureza

Com a Artesania, a marca criou uma coleção que reflete a autenticidade artesanal com peças que honram o trabalho manual e transformam o vestir em arte. Cada detalhe foi pensado para oferecer opções que celebram tanto a individualidade quanto a harmonia em ocasiões especiais, permitindo que a moda seja uma experiência única para todos.