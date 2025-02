Eduardo Costa e "Telê Santana" marcam semana da TV Alterosa

Duas grandes atrações agitaram a programação da TV Alterosa nesta semana, cativando os telespectadores mineiros e reafirmando a liderança da emissora em audiência. Na segunda-feira, o programa "Alterosa Alerta" ganhou destaque com a estreia do renomado apresentador Eduardo Costa, trazendo uma nova dinâmica ao jornalismo da emissora. Já na terça-feira, o "Alterosa Esporte" celebrou os talentos esportivos de Minas Gerais com a entrega do Troféu Telê Santana aos melhores da temporada 2024, um evento muito aguardado por fãs e atletas. A TV Alterosa continua a ser a escolha número um dos mineiros, oferecendo conteúdo de qualidade que informa e entretém, consolidando sua posição de liderança na região.



O jornalista Renato Rios Neto, que já estava à frente do "Alterosa Alerta" desde abril de 2021, destaca a importância da parceria com Eduardo Costa. Segundo ele, a combinação de forças entre sua energia e a experiência de Eduardo Costa fortalece o programa como uma ponte entre a comunidade e os principais debates da capital. "Eduardo Costa soma muito com a experiência e a credibilidade que ele tem tanto no jornalismo de cidades quanto no jornalismo político. É um repórter muito experiente", elogia o criador do bordão "a casa caiu".



Eduardo Costa, por sua vez, expressou sua animação com a nova fase e seu compromisso em valorizar o jornalismo cidadão e a participação popular. "Sempre me senti a cara da Alterosa, a cara do povo e de Minas Gerais. Assim que veio o convite da direção, não tive dúvida: topei na hora e estou muito animado", comemorou. "Sou um cara que se recusa a ficar aposentado. É sempre bom quando aparece uma mudança."



Troféu Telê Santana

O programa "Alterosa Esporte" premiou os melhores atletas da temporada 2024 na 24ª edição do Troféu Telê Santana. Os vencedores foram eleitos pelos votos dos telespectadores, jornalistas dos Diários Associados e do Conselho de Notáveis. O Conselho de Notáveis, presidido pelo técnico Renê Santana, filho do Mestre Telê Santana, é composto por grandes nomes do futebol mineiro, como Raul Plassmann, João Leite, Nelinho, Luisinho, Wilson Piazza, e muitos outros.



O Atlético se destacou com sete jogadores premiados, enquanto o Cruzeiro teve quatro. Entre os clubes do interior, o Athletic brilhou com seu técnico levando o troféu de melhor do ano.



O Troféu Telê Santana também premia atletas de outras modalidades. As medalhistas de ouro no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris, Duda e Ana Patrícia, ganharam o prêmio "Destaque Internacional". Gabriel dos Santos Araújo, o Gabrielzinho, mineiro de Santa Luzia, recebeu o prêmio "Destaque Olímpico" por suas três medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.



O "Destaque Mundial" foi para o time de vôlei masculino do Cruzeiro, que, em 2024, foi pentacampeão Mundial de Clubes, hexacampeão da Supercopa, pentadecacampeão Mineiro (15 vezes seguidas), octacampeão da Copa Brasil e decacampeão Sul-Americano.



"Em 2024, tivemos um ano importante para o esporte mineiro, com nomes relevantes no futebol e atletas que levaram Minas para disputas nas quadras e ginásios do mundo. Foi um ano de jogos olímpicos e outras grandes competições individuais e de equipes. Selecionar os vencedores foi um desafio, especialmente pelos resultados que muitos mineiros alcançaram", explicou Leopoldo Siqueira, apresentador do "Alterosa Esporte".

Lista de vencedores

Goleiro: Everson

Lateral-direito: William

Zagueiros: Battaglia e João Marcelo

Lateral-esquerdo: Arana

Volantes: Alan Franco e Lucas Romero

Meias: Scarpa e Matheus Pereira

Atacantes: Paulinho e Hulk

Técnico: Roger Silva

Premiações especiais:

Destaque Internacional: Duda e

Ana Patrícia (vôlei de praia)

Destaque Olímpico: Gabrielzinho (natação)

Destaque Mundial: Time de vôlei

do Cruzeiro de Clubes

Briefing

EXPOSIÇÃO DE MARCAS

Para evitar mais polêmicas entre marcas no carnaval de Belo Horizonte, a prefeitura divulgou novas regras que permitem que os patrocinadores divulguem suas marcas e produtos em todo o município durante o

período da folia. O decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) determina que eventos promocionais não relacionados aos financiadores do carnaval da cidade precisam de autorização da Belotur para serem expostos em alguns pontos da cidade.

EXCLUSIVIDADE

As novas regras asseguram exclusividade à Ambev, que sofre a concorrência da exposição de outras marcas em ombrelones (guarda-sóis) e placas de bares. Para expor marcas, segundo a PBH, é necessário ter licença para "engenhos de publicidade", emitida em qualquer época do ano.

RETORNO

A Ambev, depois dois anos de ausência, volta a patrocinar o carnaval de BH com investimento de R$ 5,9 milhões. O contrato determina que, nos pontos principais da folia na cidade, apenas produtos do patrocinador podem ser comercializados e divulgados. O acordo não afeta outras bebidas populares como Xeque Mate, Lambe Lambe, Xá de Cana, Stone Light, Gingibre, Rubra e Veneta, entre outras.

FANTASIAS

Pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) revela que 51,7% dos foliões pretendem comprar fantasias e adereços para o carnaval 2025. O comércio físico é a preferência de 50% do público, enquanto a internet é a opção de 30% dos entrevistados. Os 20% restantes planejam reutilizar fantasias de carnavais anteriores.

GASTOS

O gasto médio em fantasias e adereços dos foliões será de cerca de R$ 170. As vendas devem se intensificar na próxima semana, período em que o gasto médio do folião pode chegar a

R$ 387. O levantamento da CDL mostra que o consumo total do folião deve alcançar R$ 400 nos dias de carnaval e até R$ 540 com eventos carnavalescos, principalmente festas privadas.

BELEZA NO CARNAVAL

Pelo segundo ano consecutivo, O Boticário será patrocinadora do bloco “Quando Come Se Lambuza”. Segundo Jacqueline Tobaru, diretora de marketing regional do Boticário, a participação da marca no carnaval de BH está alinhada ao tema da campanha "A Beleza do Nosso Carnaval", que exalta a autenticidade da identidade brasileira.

AMPLIAÇÃO

Além do "Quando Come Se Lambuza", O Boticário marcará presença em mais de 15 eventos no carnaval, incluindo blocos de rua, camarotes, trios e festas exclusivas. A marca amplia sua atuação para novas regiões, como o Norte e o Centro-Oeste, e reforça sua presença em circuitos tradicionais, como Salvador, Recife, Olinda, Rio de Janeiro, Florianópolis e São Paulo.