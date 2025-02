Campanha "Pense Minas" mostra comunicação assertiva

A comunicação esteve no centro da polêmica nacional nas últimas semanas por causa do Pix. Após o intenso debate, ficou claro que, para evitar ou combater fake news, é necessária uma comunicação clara, assertiva e com estratégias bem definidas. Um bom exemplo dessa prática é a campanha "Pense mais, pense Minas", criada pela agência Cálix para o governo de Minas.



A campanha visa atrair investidores de outras regiões do país, de diversos setores, para fortalecer a economia mineira. Como porta-voz, foi escolhido o economista e influenciador Pablo Spyer, conhecido por seu carisma e pelo bordão icônico "Vai, Tourinho!", o que o tornou popular nas redes sociais.

O conteúdo apresenta Minas Gerais como um dos estados mais promissores para investimentos no Brasil. Nas peças, Spyer convida empreendedores de todo o país a investir em Minas, destacando as oportunidades únicas do estado, como a maior malha rodoviária do país, segurança jurídica e um ambiente de liberdade econômica que impulsiona negócios.



"Olá, empreendedores do meu Brasil! Hoje eu quero mostrar uma oportunidade de investimento que você não pode perder. Minas Gerais, o coração do Brasil, aqui o seu negócio prospera e vai longe com consistência e estabilidade. Minas está entre os estados mais seguros do Brasil; tem qualidade de vida e um povo muito acolhedor. Na hora de investir pense mais, pense Minas. Vem pra cá, avança Tourinho!", convida o influenciador na abertura da peça, antes da assinatura "Governo diferente, Estado eficiente!"

Além da forte presença no ambiente digital e nas redes sociais, as peças estão presentes nas principais capitais brasileiras, estrategicamente distribuídas em aeroportos, painéis digitais e mobiliário urbano. Um dos destaques da campanha é um videocast, onde Pablo Spyer entrevista grandes nomes de Minas Gerais, como Ricardo Flores (CEO global da Mocoffee), Ricardo Schneider (presidente do CCC-MG), Rafael Mazoni (especialista do Observatório de Segurança Pública - MG), Dr. Henrique Salvador (presidente do Conselho de Administração da Rede Mater Dei de Saúde), Eduardo Pádua (diretor de políticas públicas na Proz Educação Profissional) e Rafaela Vitória (economista-chefe do Banco Inter).



A campanha apresenta de forma clara os diferenciais de Minas Gerais para atrair investimentos. Ressalta a posição geográfica estratégica para o setor industrial e logístico nacional, a extensa malha viária, o empenho da administração para desburocratizar o empreendedorismo municipal, por meio do programa Minas Livre Para Crescer (MLPC). Segundo a comunicação do estado, o programa consolida Minas na liderança nacional em adesão à legislação de Liberdade Econômica, superando importantes centros econômicos como São Paulo.



As peças destacam tópicos específicos: Impacto nos Pequenos Negócios; Novo Pacote Legislativo; Redesim + Livre; Suporte Financeiro; Avaliação do Setor Privado; Perspectivas de Expansão; Liderança em Energia Solar; Ambiente de Negócios Favorável; Recordes em Investimentos em 2024; Mineração e Transição Energética; Compromisso com Sustentabilidade; Ciência e Inovação.



Enfim, a campanha busca convencer os investidores destacando o bom desempenho da economia mineira no terceiro trimestre de 2024: R$ 272,3 bilhões em bens e serviços produzidos. O crescimento real de 1,2% em relação ao trimestre anterior supera a média nacional de 0,9%, ressaltando o estado como referência em desenvolvimento econômico.



A campanha também evidencia setores em expansão, como energia solar e agropecuária. Pablo Spyer conecta diretamente as políticas voltadas à liberdade econômica e os esforços governamentais, que fortalecem os aspectos sociais e econômicos para atender às necessidades de quem gera emprego e renda.



A campanha "Pense mais, pense Minas" exemplifica como uma comunicação clara, assertiva e estratégica pode ser usada para atrair investimentos. Se o estado receberá mais investimentos, só o tempo dirá. Mas certo é que a campanha utilizou todos os ingredientes necessários, desde um porta-voz adequado até uma distribuição estratégica e tópicos relevantes, destacando-se pela sua objetividade e eficácia em transmitir a mensagem do governo de Minas. Para ver a campanha, acesse penseminas.com.br

Briefing

ABERT NO VATICANO

Em audiência no Vaticano (Itália), o presidente da ABERT, Flávio Lara Resende, entregou uma réplica de um rádio capelinha ao Papa Francisco. O encontro reuniu radiodifusores brasileiros e da Associação Internacional de Radiodifusão (AIR) nas celebrações do Jubileu Mundial das Comunicações, parte do

Ano Santo Católico.

SÍMBOLO

O presente da ABERT ao Pontífice simboliza a história da radiodifusão no Brasil. O modelo capelinha, presente em muitos lares brasileiros na década de 1940, foi adotado pela ABERT nas comemorações dos 100 anos do rádio no Brasil, em 2022. Mayrinck Pinto de Aguiar Junior, presidente da AMIRT, também integrou a comitiva brasileira. O diretor de relações institucionais e de projetos especiais da Globo, André Dias, representou o presidente da AIR e conselheiro da ABERT, Paulo Tonet Camargo.

BOZO DE VOLTA!

Provavelmente, jovens entre 30 e 35 anos lembram do sorriso do palhaço Bozo. Sucesso nas décadas de 1980 e 1990 no SBT/Alterosa, Bozo teve seu retorno confirmado pela emissora, que firmou novo contrato com a Send in The Bozos, responsável pelos direitos da marca.

ESCALADA

Bozo reaparece no programa “Circo do Tirú”, como jurado, e depois em participações na TV aberta. Ainda neste semestre, a plataforma de streaming +SBT disponibilizará o acervo dos programas do Bozo, além de episódios do desenho animado. Também há planos para novos produtos licenciados.

AS NUVENS

O preço do espaço publicitário de 30 segundos no Super Bowl ultrapassou US$ 8 milhões. A alta é consequência da demanda recorde pelo evento, que acontece em 9 de fevereiro, com transmissão da Fox e Tubi. A emissora criou uma lista de espera. Os preços iniciais deste ano começaram em US$ 7 milhões, segundo a Ad Age. Com o aumento da demanda, a Fox elevou os valores para US$ 7,5 milhões e agora supera US$ 8 milhões.