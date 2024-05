A vice-reitora Maria Cecília (à esquerda) com integrantes da comitiva brasileira no Japão

A vice-reitora acadêmica da Uniube, Maria Cecília Palmério, participa da 14ª Missão Técnica Internacional do Semesp, que acontece até 28 de maio, no Japão. A imersão faz parte das comemorações dos 45 anos do Semesp – entidade que representa mantenedoras de ensino superior do Brasil, e tem o objetivo de proporcionar conhecimento sobre um dos sistemas de ensino mais competitivos do mundo.



O primeiro dia oficial da Missão Técnica Internacional (MTI do Semesp) ocorreu nesta segunda-feira (20/05) em Tóquio, com visita ao Ministério da Educação, Cultura e Inovação (MEXT). A comitiva brasileira foi recebida pelo diretor de Políticas Públicas da pasta, Yoshihara Takao, que apresentou dados do ensino superior no Japão, com informações e números sobre o sistema educacional, como funciona e é dividido entre IES privadas e públicas. “Nós tivemos um panorama do ensino superior do Japão. Hoje, o grande desafio que o país enfrenta é o declínio da população jovem japonesa, pelo fato de as famílias estarem diminuindo e a população envelhecendo”, destaca a vice-reitora da maior Universidade privada do interior de Minas, pelo Ranking Folha (RUF 2023).



A agenda também incluiu visita à University of Tsukuba, cujo foco é a internacionalização do ensino superior. Na instituição, que é pública como a maioria das IES daquele país, estudam três brasileiros. “O Japão tem como objetivo aumentar a mobilidade tanto de alunos visitantes quanto o envio de estudantes a outros países”, explica Maria Cecília.



Ainda na programação, a MTI visitou a Cyberdyne, empresa de robótica conhecida por seus exoesqueletos robóticos utilizados na área da saúde, medicina regenerativa e sistema neuromuscular. O presidente e CEO da Cyberdyne, Yoshiyuki Sankai, Ph.D., recebeu a delegação brasileira e falou mais sobre como a empresa opera, já trabalhando para o avanço da sociedade 5.0, que busca a fusão de diversas tecnologias, IA, big data e robôs para atender as necessidades humanas. “É uma startup que faz uso da tecnologia de robôs para melhorar a qualidade de vida de pessoas acidentadas, acamadas e com problemas na marcha. Um instituto de pesquisa, que se dedica à melhoria da qualidade de vida pelo uso de sistemas tecnológicos e neuronais. Os resultados são impressionantes”, garante.



Além de Tóquio, a MTI ainda cumpre agendas em Quioto e Hiroshima. Ao todo, 40 pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer um contexto de transformação digital, tecnologias, produtividade, inovação e conexões entre ensino superior e setor produtivo em meio a uma cultura milenar.



REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO

