APP DA PBH

A Prefeitura de Belo Horizonte lançou novo canal para divulgar serviços, eventos, notícias e informes sobre a cidade. Trata-se do novo APP que irá manter os belo-horizonte bem atualizados via WhatsApp. O novo recurso possui número ilimitado de participantes, de forma anônima entre os integrantes do grupo, e permite o envio de mensagens de maneira unilateral. Apenas quem administra pode enviar informações, enquanto os participantes podem apenas ler e reagir.



COMO BAIXAR

Esse recurso fica armazenado na aba “Atualizações” e envia notificações a cada nova mensagem. Para acessar, ir até o WhatsApp e clicar na aba “Atualizações”. Em “Canais”, clicar no “+” e, em seguida, no “Encontrar Canais”. Após pesquisar “PrefeituraBH”, clicar em “Seguir”.



GOLEADA DUPLA

O SBT/ALTEROSA deu mais um show de cobertura na Copa Sul-Americana. A goleada do Corinthians por 4 x 0 no Argentinos Juniors não ficou restrita às quatro linhas. Rendeu a melhor liderança de audiência na TV aberta dentre os 15 jogos exibidos pela emissora em 2024. Na faixa das 22h59 às 23h20, a atração liderou com 11,7 pontos de média contra 10,5 da emissora segunda colocada. A terceira colocada teve 3,8 de média.



MELHOR DO ANO

Na média geral, das 21h30 às 23h20, o SBT/Alterosa marcou 10,5 pontos de média, 17,9% de share e 12 pontos de pico na Grande São Paulo - o melhor desempenho entre os 15 jogos exibidos pela emissora no ano. Na mesma faixa horária, a terceira colocada ficou com 4,6 pontos de média com duas novelas e um reality show, totalizando 128% de vantagem para o SBT. Os dados são da Kantar IBOPE Media.



CARRO ZERO

Em comemoração aos seus 30 anos de mercado, o Portal Auto Shopping vai sortear um carro 0KM. A campanha foi anunciada ontem, no primeiro dia do 2º Congresso Automotivo Assovemg, que acontece no Minascentro. De hoje a 29 de novembro, quem comprar um veículo nas lojas do Portal Auto Shopping vai concorrer a um New HB20 1.0 TGDI AT Comfort Plus. O sorteio será realizado no dia do aniversário do empreendimento: 30 de novembro. Informações no site portalautoshopping.com.br



PREFÁCIO

Com três décadas de atuação no mercado, a Prefácio Comunicação anuncia três novos clientes: a Invest Minas, a Sotreq e a Sandvik. Eles se juntam a uma cartela diversificada de empresas e entidades atendidas pela agência de Belo Horizonte. A Invest Minas é a agência de promoção de investimentos do Governo do estado de Minas Gerais. A Prefácio fará da assessoria de imprensa ao gerenciamento da presença do cliente no digital, além do planejamento estratégico para seus diversos públicos.



GESTÃO

Da Sandvik, grupo global líder, com sede na Suécia, reconhecido por sua excelência em engenharia, a agência fará assessoria de imprensa em toda a América Latina. Já a parceria com a Sotreq, distribuidora de máquinas e equipamentos nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, o atendimento abrange desde o planejamento até a execução das ações.